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النقابات المستقلة أعابت عدم إشراكها في اجتماع الأحد

نجاح لقاء الثلاثية مرهون بالتطرق لمشاكل العمال وإيجاد الحلول لها

  31 جويلية 2017 - 11:05   قرئ 25 مرة   0 تعليق   الوطني
نجاح لقاء الثلاثية مرهون بالتطرق لمشاكل العمال وإيجاد الحلول لها

 وصفت النقابات المستقلة، الاجتماع التحضيري للثلاثية المقبلة الذي سيعقد هذا الأحد، بلا حدث نتيجة عدم إشراكها فيه، باعتبارها تمثل الأغلبية الساحقة من العمال المنضوين تحت لوائها، مشيرة إلى أن نجاح اللقاء مرهون بالتطرق إلى مشاكل العمال المهنية ومحاولة إيجاد الحلول لها، وكذا قانون التقاعد والعمل الذي أقر مؤخرا.  

أكد المكلف بالإعلام في الفدرالية الوطنية لعمال التربية، المنضوية تحت لواء نقابة سناباب، نبيل فرقنيس، أن نجاح لقاء الثلاثية التي يجري التحضير له بداية بالاجتماع المزمع إجراؤه بين الوزير الأول عبد المجيد تبون، وكذا الاتحاد العام للعمال الجزائريين، إضافة إلى أرباب العمال، مرهون بمدى التطرق إلى القدرة الشرائية للمواطن، إضافة إلى قانون التقاعد والعمل الجديد، نظرا إلى ما تكتسيه هذه القوانين من أهمية للمواطن البسيط الذي ما زال يعاني في صمت، داعيا إلى إشراك النقابات المستقلة في مثل هذه اللقاءات. أعاب المكلف بالإعلام في الفدرالية الوطنية لعمال التربية، عدم إشراك الحكومة النقابات المستقلة في اجتماع الثلاثية الذي سيحتضنه قصر الحكومة هذا الأحد، باعتبار أن هذه النقابات تمثل الأغلبية الساحقة من العمال وهي موجودة في كل القطاعات الاقتصادية دون استثناء، سواء في الصحة أم التربية التعليم وغيرها، وأكد نبيل فرفنيس، لـ «المحور اليومي»، أمس، أن هذا الاجتماع لا يعني الطبقة العاملة لا من بعيد ولا من قريب رغم كونه تحضيريا، لكونه شارك فيه فقط الاتحاد العام للعمال الجزائريين، دون النقابات المستقلة التي تشكل الأغلبية الساحقة من العمال الجزائريين، متسائلا عن الغاية من استدعاء الوزير الأول عبد المجيد تبون، لرئيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين لوحده فقط، حيث أصبح توغله بين فئة العمال قليلا جدا خاصة في الآونة الأخيرة، لعدة أسباب ومن بينها عدم محاولته إيجاد الحلول للمشاكل التي يعيشها العمال، واكتفى بأخذ موقف المتفرج أمام كل ما يحدث من تطورات على الساحة، وأضاف، أن نجاح لقاء الثلاثية الذي سيشارك فيه، عبد المجيد سيدي السعيد، إضافة إلى أرباب العمل، مرهون بمدى التطرق إلى القدرة الشرائية للمواطن البسيط التي تتدهور يوما بعد يوم، وكذا قانون التقاعد والمالية الذي عارضه العمال، ونظمت وقفات احتجاجية للمطالبة بإلغائه، لأنه جاء ليقضي على المكتسبات التي تحققت طيلة السنوات الماضية التي ناضلت من أجلها الطبقة العمالية، وذكر أن «القرارات التي سيفرزها هذا الاجتماع تخدم الأقلية الأولغارشية، التي استحوذت على خيارات البلاد دون رقيب ولا حسيب»، داعيا في ذات السياق، إلى تحرك العدالة على وجه السرعة، لمحاسبة الذين ثبت ضلوعهم أكثر من مرة في اختلاس أموال الشعب، وكذا استحواذهم على العقارات سواء الفلاحية أم الصناعية وتحويلها إلى ملكية خاصة، وهدد المتحدث في الأخير، بتنظيم وقفات احتجاجية عند الدخول الاجتماعي، على مستوى كل ولايات الوطن، في حالة بقاء الأوضاع كما هي عليها حاليا

 نادية حدار

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