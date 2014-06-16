أزيد من 370 ألف منصب تكوين لدخول سبتمبر القادم

يوفر قطاع التكوين والتعليم المهنيين ما يزيد عن 370 ألف منصب تكوين وذلك خلال الدخول التكويني القادم الذي سيكون يوم 24 سبتمبر 2017 على المستوى الوطني

وأوضح ذات المصدر أن القطاع يوفر أزيد من 370 ألف منصب تكوين لدورة سبتمبر 2017 و ذلك في مختلف أنماط التكوين سيما التكوين الإقامي وعن طريق التمهين و كذا التكوين عن بعد, مع إدخال تخصصات جديدة في اطار تنويع عروض التكوين بحيث تتماشى مع النشاطات التي صنفتها الحكومة كقطاعات ذات اولوية للنهوض بالاقتصاد الوطني والمتمثلة أساسا في الصناعة و البناء و الاشغال العمومية و الفلاحة والفندقة و السياحة

و أكد نفس المصدر أن استراتيجية منظومة التكوين والتعليم المهنيين وباعتبار القطاع منتجا لليد العاملة المؤهلة تعتمد على مبدأ ملاءمة التكوين مع احتياجات سوق الشغل حيث تسعى المؤسسات التكوينية إلى تأهيل الشباب المتربصين حسب حاجيات الاقتصاد الوطني في تخصصات تتماشى ومتطلبات المتعاملين الاقتصاديين مما يسمح للشباب حاملي شهادات خريجي قطاع التكوين المهني من ولوج عالم الشغل بطريقة أسهل و أسرع, علما أن المدونة الوطنية الخاصة بالتكوين المهني التي تضم أكثر من 440 تخصصا يتم تجديدها من طرف شبكة للتسيير البيداغوجي بالاتفاق مع مختلف القطاعات المعنية.وأشار المصدر إلى أن أرقام الوكالة الوطنية للتشغيل الخاصة بالسداسي الاول من سنة 2017 أظهرت أن "83 بالمئة من خريجي التكوين المهني يتم إدماجهم في مدة تقل عن 6 أشهر من تاريخ ايداع طلب العمل لدى وكالات التشغيل وأن "النسبة ارتفعت ب3 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2016 ".اما فيما يخص الحصيلة المسجلة من قبل الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب فان "60 بالمئة من حاملي المشاريع هم خريجي مؤسسات التكوين المهني"