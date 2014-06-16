محتجون يقطعون الطريق بتيبازة تضامنا مع منتخب صدر في حقه قرار بهم مسكنه



أقدم العشرات من المواطنين على قطع الطريق الوطني رقم 11 الرابط بين بلديتي عين تاقورايت وتيبازة احتجاجا على سياسة الكيل بمكيالين التي تتبعها السلطات المحلية في تنفيذ قرارات الهدم كما أكد المحتجون انهم يتضامنون مع المنتخب فراح اسماعيل الذي صدر في حقه قرار بهدم مسكنه.

وقام المحتجون بغلق الطريق باستعمال الحجارة والمتاريس والعجلات المطاطية مطالبين بإلغاء قرار الهدم الصادر في حق مسكن المنتخب فراح اسماعيل، منتقدين في ذات السياق عدم تطبيق القرارات الخاصة بالهدم على كل البنايات الفوضوية التي تم انجازها في البلدية، كما قام بعض المواطنين باعتراض اليات الهدم عبر الطريق المؤدي الى منزل المنتخب مؤكدين ان هذا الاخير يملك قرارا من المحكمة الادارية يبطل عملية التنفيذ.

وتجدر الاشارة الى ان السلطات الولائية قامت أمس بتهديم بعض السكنات الفوضوية ببلدية عين تاقورايت سنعود لتفاصيلها في اعدادنا اللاحقة.

كمال ل