5 ألاف دركي لتأمين شواطئ العاصمة

تم تسخير 5000 دركي لتأمين 33 شاطئ بولاية الجزائر في إطار المخطط الاستثنائي التي سطرته المجموعة الإقليمية للدرك الوطني لذات الولاية بمناسبة موسم الاصطياف 2017 ، حسبما أفادت به اليوم الاثنين الملازم الأول التابع لهذه المجموعة سعاد أونيس المكلفة بخلية الاتصال و العلاقات العامة.

و قالت المكلفة بالاتصال و العلاقات العامة بالمجموعة الملازم الأول أونيس في تصريح للصحافة بمناسبة خرجة ميدانية على مستوى شواطئ خلوفي 1 و 2 و ديكا بلاج، و كذا على مستوى سدي الرغاية و زرالدة أنه" تم تسخير 5000 دركي لتأمين 33 شاطئ بولاية الجزائر و كذا جميع مواقع الراحة و الاستجمام التي يتوافد إليها العاصميون و لاسيما مع ارتفاع درجات الحرارة في هذا الموسم".

و أشارت في ذات السياق إلى أن المجموعة الاقليمية للدرك الوطني بالجزائر قامت "بوضع تشكيلات ثابتة و متحركة للدرك الوطني مدعمة بفصائل الأمن و التدخل و كذا فرق السينو تقنية في الأماكن التي تعرف توافدا كثيفا للمواطنين سواء كانت شواطئ أو مواقع للراحة و للاستجمام" تبرز المسؤولة .

و لفتت ان" درك العاصمة لم يغفل عن الأماكن التي يتردد عليها المنحرفون عادة كالشواطئ غير المحروسة حيث خصص لها وحدات من أجل مراقبتها بصفة مستمرة.

و أضافت أن وحدات الدرك الوطني تسهر كذلك على التطبيق الصارم للتنظيمات المتعلقة باستعمال مختلف القوارب البحرية سواء كانت شراعية أو ذات محرك و هي "ممنوعة من الاقتراب من أماكن السباحة".