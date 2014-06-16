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5 ألاف دركي لتأمين شواطئ العاصمة

  31 جويلية 2017 - 12:15   قرئ 23 مرة   0 تعليق   الوطني
5 ألاف دركي لتأمين شواطئ العاصمة

تم تسخير 5000 دركي لتأمين 33 شاطئ بولاية  الجزائر في إطار المخطط الاستثنائي التي سطرته المجموعة الإقليمية للدرك  الوطني لذات الولاية بمناسبة موسم الاصطياف 2017 ، حسبما أفادت به اليوم الاثنين  الملازم الأول التابع لهذه المجموعة سعاد أونيس المكلفة بخلية الاتصال و  العلاقات العامة.

و قالت المكلفة بالاتصال و العلاقات العامة بالمجموعة الملازم الأول أونيس في تصريح للصحافة بمناسبة خرجة ميدانية على مستوى شواطئ خلوفي 1 و 2 و ديكا بلاج،  و كذا على مستوى سدي الرغاية و زرالدة أنه" تم تسخير  5000 دركي لتأمين 33  شاطئ بولاية الجزائر و كذا جميع مواقع الراحة و الاستجمام التي يتوافد إليها  العاصميون  و لاسيما  مع ارتفاع درجات الحرارة في هذا الموسم".
و أشارت في ذات السياق  إلى أن  المجموعة الاقليمية للدرك الوطني بالجزائر  قامت "بوضع تشكيلات ثابتة و متحركة للدرك الوطني مدعمة بفصائل الأمن و التدخل  و كذا فرق السينو تقنية في الأماكن التي تعرف توافدا كثيفا للمواطنين  سواء  كانت شواطئ أو مواقع للراحة و للاستجمام" تبرز المسؤولة .
و لفتت ان" درك العاصمة لم يغفل عن الأماكن التي يتردد عليها المنحرفون عادة  كالشواطئ غير المحروسة حيث خصص لها وحدات من أجل مراقبتها بصفة مستمرة.
و أضافت أن وحدات الدرك الوطني تسهر كذلك على التطبيق الصارم للتنظيمات المتعلقة باستعمال مختلف القوارب البحرية سواء كانت شراعية أو ذات محرك و هي "ممنوعة من الاقتراب من أماكن السباحة".

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