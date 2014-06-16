لوح يؤكد أن الإصلاحات ستقلل من تعرّض القضاة للمناورة والابتزاز

كشف وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، اليوم الإثنين، أنّ الإصلاحات الجديدة التي شهدها القطاع ستقلل من تعرّض القضاة لما سماها "ظاهرة المناورة والابتزاز".

في كلمة له لدى إشرافه على تخرج الدفعة 25 للقضاة بالعاصمة، قال الوزير أنّ الإصلاحات التي طرأت على المنظومة القضائية، ستسهم في تقليص "المناورة والإبتزاز" التي كان يتعرض لها أصحاب الجبب السوداء.

من جهة أخرى، كشف "لوح" عن رفع مدة تكوين القضاة مستقبلا إلى 4 سنوات، وهذا تماشيا مع التحولات الراهنة التي تعرفها البلاد.