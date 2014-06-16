توقيف جمعية أشرار تمتهن السرقة بإستعمال أسلحة بيضاء بالمسيلة

تمكنت صباح امس قوات الشرطة التابعة للأمن الحضري الرابع بأمن ولاية المسيلة ، من توقيف شخصين ، تتراوح أعمارهم مابين 25 و 35 سنة ، وذلك بتهمة تكوين جمعية اشرارار تمتهن السرقة بااستعمال الاسلحة البيضاء ، حيثيات القضية تعود إلى تاريخ 2017.07.13 ، على إثردوريات لقوات الشرطة لفت إنتباههم لشخصين يقومان بالإعتداء على سائق سيارة أجرة ، لتقوم قوات الشرطة بالتدخل على الفوروإيقاف الفاعلين ويتعلق الأمر بالمدعو ( ج,ن) 35 سنة والذي كان في حالة سكر سافر الشخص الثاني الذي كان برفقته لاذا بالفرار، ليتم حجز سلاحين (02) أبيض من نوع كلونداري ، وسكين أسود متوسط الحجم، شاشة مذياع من نوع صوني، ليتم إقتياده إلى المقر والتحقيق معه ، حيث إستهدف الضحية مبلغ مالي قدره 1000دج، ليتم عملية البحث عن الشخص الثاني الذي هو شريكه في العملية ليتم توقيفه ، تم سماع جميع أطراف القضية وفتح تحقيق في القضية ، تم إنجاز ملف قضائي ضدهم ، ليتم تقديمهم أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة المسيلة .ب مغيش