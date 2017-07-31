هجرة جماعية نحو الشواطئ هروبا من ارتفاع درجات الحرارة

إغماءات.. اختناقات وإصابات بضربات الشمس عبر الولايات

شوارع خالية، عطل مرضية ومقاولات مهجورة

تسببت موجة الحر التي اجتاحت العديد من ولايات الوطن في اندلاع عدة حرائق غابات دفعت المصالح الصحية والحماية المدنية إلى الإعلان عن حالة استنفار، وأدت ألسنة النيران وارتفاع درجات الحرارة إلى هجران العمال لبعض الورشات وخلفت صعوبات في التنفس واختناقات، خاصة لدى كبار السن والمرضى وعشرات الإصابات بضربات الشمس.

في ولايات الغرب وعلى رأسها وهران، استقبلت مصالح الاستعجالات الطبية بكل من المؤسسة الاستشفائية الفاتح نوفمبر بإيسطو بوهران والمستشفى الجامعي بن زرجب أمس، عشرات المصابين بضربات الشمس، ناهيك عن المصابين بأزمات تنفسية، سيما مرضى الربو الذين لم يستطيعوا مقاومة ارتفاع درجات الحرارة التي فاقت الأربعين درجة بوسط المدينة، فيما تخطت الخمسة والأربعين درجة مئوية بمنطقة السانيا والبرية المنخفضة والقريبة من السبخة، كما ساهمت معدلات الرطوبة العالية التي قدرت بتسعين في المائة في تأزم الوضع، الأمر الذي دفع مصالح مديرية الصحة والسكان إلى تحذير المواطنين، خاصة كبار السن والأطفال والمرضى من التعرض لأشعة الشمس الحارقة خلال الفترة الزمنية ما بين الساعة العاشرة صباحا والرابعة زوالا، وأمام الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، الأمر الذي دفع العائلات إلى الحج نحو شواطئ البحر، للتغلب على الحرارة، فيما فضلت عائلات أخرى التوجه نحو غابة جبل قهر أو غابة المسيلة هروبا من لفحات الشمس التي تخطت الحدود خلال هذه السنة، وفي السياق ذاته، كشف مصدر طبي مطلع عن تسبب ارتفاع درجات الحرارة إلى حد كتابة هذه الأسطر في وفاة عجوز بإيسطو تبلغ من العمر ثمانين سنة، بسبب ارتفاع في ضغط الدم، حيث بمجرد رجوعها من الشارع أغمي عليها بمنزلها لتلفظ أنفاسها الأخيرة، فيما قدر عدد المصابين بضربات الشمس بأزيد من خمسين شخص استقبلتهم مصلحة الاستعجالات الطبية بالمؤسسة الاستشفائية الفاتح نوفمبر، أين تم إبقاء البعض منهم تحت الرقابة الطبية، بسبب تأزم أوضاعهم نظرا لارتفاع ضغط الدم الشرياني، وكذلك صعوبة في التنفس، أما مديرية الحماية المدنية لولاية سيدي بلعباس، فكشفت عن تسجيل مصالحها خلال الأسبوع الماضي، 424 تدخل نجم عنه نقل 03 جثث و259 شخص مصاب إلى المستشفى وإخماد 57 حريقا، ففي مجال الإسعاف والإجلاء سجلت مديرية الحماية 232 تدخل نجم عنه نقل ثلاث جثث إلى مصلحة حفظ الجثث، بالإضافة إلى نقل 141 مريض و73 جريحا إلى المستشفى، أما في مجال حوادث المرور، تدخل أعوان الحماية المدنية لإجلاء 45 جريحا في 33 حادث مرور سُجل بإقليم الولاية خلال هذا الأسبوع. من جهة أخرى، تم تسجيل 57 تدخلا في مجال الحرائق منها 07 حرائق غابات و50 حريقا مختلفا تم إخمادها بالعمارات والمؤسسات الصناعية، في حين تم تسجيل 102 تدخل مختلف ضمن اختصاص الحماية المدنية، وأرجعت مصالح الحماية المدنية ارتفاع تدخلات الإجلاء والحرائق ناجمة عن موجة الحر والرطوبة التي تجتاح سيدي بلعباس.

5 وفيات و1700 حالة إغماء في الجنوب خلال 03 أشهر

تتواصل موجة الحر الشديدة بولايات الجنوب، التي تراوحت بين 49 و51 درجة مئوية تحت الظل، وهو ما كان وراء تسجيل المصالح الصحية لـ 05 وفيات من بين 1700 حالة إغماء، بسبب ضربات أشعة الشمس الحارقة التي تسببت في مضاعفات صحية طيلة الـ 03 أشهر الأخيرة.

قال سكان ولاية ورقلة، إن الحرارة خلال الثلاثة أشهر الأخيرة تجاوزت عتبة الـ 49 درجة مئوية تحت الظل، مما دفع بمصالح الصحة بالولاية إلى إصدار تعليمة تقضي بعدم التجوال في فترة القيلولة، بعد إحصاء حالة وفاة من بين 280 شخص تعرضوا للإغماء، مما استدعى نقلهم على جناح السرعة لمختلف المراكز الصحية لتلقي الإسعافات اللازمة، ومما زاد الطين بلة بالمناطق النائية والمحرومة بعاصمة الذهب الأسود هو ضعف التموين بشبكتي الكهرباء والماء اللذين يكثر عليها الطلب، للتخفيف من حدة الظروف المناخية الصعبة، أما بخصوص بولايتي أدرار وتمنراست الحدوديتين، فقد أحصت المصالح الصحية 03 وفيات من بين 1020 حالة إصابة بضربات الشمس الحارقة، حيث إن غالبية المصابين هم من فئة ذوي الأمراض المزمنة، كما تسبب لهيب موجة الحر التي بلغت سقف 51 درجة مئوية تحت الظل في تسجيل شلل تام في حركة الراجلين والمركبات وجمود غير مسبوق في النشاط التجاري، بعدما فضل أصحاب المحلات التوجه نحو الولايات الساحلية لقضاء عطلة الصيف بعيدا عن أجواء الطبيعة القاسية.

نفس الشيء بولاية بسكرة، طالبت العديد من العائلات بعاصمة الولاية وبلديات المقاطعة الإدارية أولاد جلال السلطات المحلية بضرورة التدخل العاجل، لوضع حد لمعضلة الانقطاع المتكرر في التيار الكهربائي الذي ألحق أضرارا جسيمة بالأجهزة الكهرو منزلية، وهو الوضع الذي حرم السكان من استغلال المكيفات الهوائية والثلاجات لمجابهة موجة الحر التي تسببت في تعرض 200 شخص للإغماء من بينها حالتا وفاة لشخص في العقد الخامس وطفل يبلغ من العمر 10 سنوات.

من جهة ثانية، تسببت موجة الحر المرتفعة بشكل قياسي في إرغام العائلات بغرداية على المكوث بمنازلهم خلال فترة القيلولة، مع التنزه بواحات النخيل وحدائق التسلية والترفيه في الفترة المسائية للتخلص من الروتين اليومي الممل.

شوارع خالية وورشات مهجورة في الشرق

تسببت درجات الحرارة المرتفعة خلال اليومين الأخيرين، في خلو شوارع بلديات قسنطينة من المواطنين، الذين اختفوا بشكل شبه تام خاصة فئة الأطفال الذين لزموا منازلهم، أو توجهوا إلى الشواطئ رفقة عائلاتهم، وأدت هذه الوضعية إلى تسجيل بعض الإغماءات وسط المواطنين ممن توجهوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج بسبب ضربات الشمس أو تأثير السكري أو الضغط عليهم، حيث نصح المختصون المرضى والصغار بعدم المجازفة بالخروج إلا للضرورة القصوى، خاصة في ظل غياب أي مرافق أو مساحات خضراء مناسبة يمكن للمواطنين الاستراحة بها. من جهة أخرى، تحول الغياب عن العمل بمختلف الإدارات إلى عادة متعارف عليها بولاية قسنطينة، حيث يختار الكثيرون العطل المرضية للتهرب من العمل وسط الحرارة العالية، خاصة بالنسبة للمؤسسات التي تفتقر إلى المكيفات، في حين سُجل غياب كبير وسط عمال الورشات المختلفة، ممن فضلوا عدم المغامرة بحياتهم والعمل تحت حرارة بلغت أرقاما قياسية.

4 قاعات لاستقبال الحالات المستعجلة بمستشفى البرج

عرفت المراكز الصحية الجوارية بولاية برج بوعريريج أمس، توافدا المواطنين بسبب ضربات الشمس، الإسهال الحاد والحمى وحتى الدوار وفقدان الشهية، ويعاني أغلب المواطنين الوافدين من الدوار والتقيء، وكذا من نزيف دموي حاد بالأنف، وذكرت مصادرنا أن معظم الحالات مست كبار السن والأطفال الرضع الذين عانوا من إسهال حاد، كما عرف المستشفى المركزي حالة طوارئ قصوى، مما استدعى تحويل البعض منهم إلى المستوصفات الجوارية القريبة من المستشفى، من أجل أخذ الإسعافات الطبية كون حالتهم لا تدعو إلى القلق، وفي سياق متصل، كشفت إدارة مستشفى لخضر بوزيدي عن تخصيص 4 قاعات لاستقبال الحالات المستعجلة تزامنا مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة التي شهدتها برج بوعريريج أمس، والتي فاقت الـ 45 درجة مئوية خلال فترة الظهيرة.

مواطنو باتنة يعتكفون بمنازلهم

تسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة هذه الأيام بولاية باتنة، في بقاء المواطنين داخل منازلهم وخلت الشوارع من المارة، في حين فضّل البعض منهم التوجه إلى حدائق التسلية التي توجد بها المسابح والألعاب المائية خاصة خلال فترة الظهيرة، بينما قام أصحاب بعض المهن بغلق دكاكينهم التي لا يفتحونها إلا في المساء.

نزوح جماعي نحو الشواطئ بجيجل

بدت شوارع ولاية جيجل أمس، في شلل تام بفعل الحرارة القياسية التي مسّت ربوع الولاية، سيما بالمناطق البعيدة عن الشريط الساحلي، وبدت معظم شوارع عاصمة الكورنيش أمس، وكأنها فضاءات للأشباح بعد توقف حركة الراجلين بها، في وقت تجاوزت فيه الحرارة في البلديات الداخلية سقف الـ 48 درجة، وتسببت موجة الحر الشديد التي صاحبتها حرائق جديدة في معاناة السكان وأدت إلى هجرة جماعية نحو الشواطئ، علما أن مصالح الاستعجالات على مستوى مستشفيات جيجل، الطاهير والميلية عاشت بدورها حالة طوارئ، بعدما استقبلت عشرات الحالات التي يعاني أصحابها من الاختناق وصعوبة في التنفس، خاصة لدى أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن.