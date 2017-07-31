بعد استجابة جيل جديد والإسلاميين

بن فليس يغرّد وحيدا في معسكر الرافضين للحوار من هيئة التشاور والمتابعة

مدّت المعارضة الراديكالية يديها للوزير الأوّل عبد المجيد تبون، بعد دعوتها للمشاركة في اللقاءات التشاورية لتحقيق الإجماع الوطني ، من أجل إخراج البلد من الأزمة، وذلك بعدما ظلت لأكثر من سنتين ترفع من سقف مطالبها السياسية وصلت حدّ مرحلة انتقالية.

تركت أحزاب معارضة مازافران ، حزب علي بن فليس، منفردا، بعدما قبلت في معظمها المشاركة في جلسات الحوار الوطني التي أعلنت عنه حكومة عبد المجيد تبون، غداة تعيينها، ورغم أنها وضعت شروطا للمشاركة إلا أنها تخلّت عن رفضها المطلق للحوار، بعدما لمست توافقا مبدئيا من الوزير الأول نفسه، بخصوص مقاربتها لحل الأزمة الاقتصادية، لا سيما وأن تبون استعمل عبارة سياسية سوّقت لها المعارضة طيلة سنتين، تتعلق بضرورة الإجماع الوطني .

في السياق، قال رئيس حزب جيل جديد ، جيلالي سفيان، وهو الحزب الذي رفض المشاركة في الانتخابات التشريعية الماضية، في تصريح لـ المحور اليومي ، إنه يدعم قرارات الوزير الأول عبد المجيد تبون، ويمدّ يده إلى يده فيما تعلق بالحوار الوطني، لافتا إلى أنه مستعد للانخراط مع جميع قوى التغيير في مسعى دعم الحكومة إذا كان خطاب الحكومة ونواياها ستتحقق فعليا، لأن ذلك سيمكن من جمع الظروف السياسية من أجل أن تُساهم قوى التغيير، أينما وُجدت، في بعث مسار تثبيت دولة القانون. وحذر جيلالي سفيان من مغبة تراجع الحكومة أمام لوبيات المال الفاسد، قائلا إذا فرض رواد الوضع الراهن أنفسهم، ستنهزم الحكومة والبلد سيدخل في فوضى محتملة وتمرد شعبي، وما المقاطعة الشعبية لتشريعيات 04 ماي إلا البداية لذلك ، مضيفا أن فوز الحكومة في معركتها الحالية هو الطريق الوحيد لإنقاذ الجزائر من الانهيار المحتوم.

وبتغيير رئيسها، ليّنت حركة مجتمع السلم من موقفها تجاه الحكومة، وتمكن خطاب عبد المجيد تبون من استمالتها للمشاركة في الحوار الوطني الذي دعا إليه. ولو أن حمس وضعت شروطا للمشاركة في الحوار إلا أنه لم تبد رفضها له. وبهذا الخصوص يوضح الرئيس الجديد للحركة، عبد المجيد مناصرة، أن الحركة ترحب بمحاربة الفساد لكنه يدعو بالمقابل إلى تكون هذه الخطوة عادلة ومستمرة. ورافع مناصرة لصالح عدم تشخيص عملية محاربة الفساد أو حصره في قطاع معين لأنه قد تغول. واعتبرت حركة النهضة أن ما تقوم به حكومة تبون مبدئيا أمر مريح، ودعا رئيس الحركة محمد ذويبي، في حديث لـ المحور اليومي ، إلى ضرورة توفير الآليات حتى ينجح الحوار الوطني. كما نوّه المتحدث بكل خطوة تهدف إلى إعادة الاعتبار لمقومات الهوية الوطنية.