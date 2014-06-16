خمسة تخصصات متاحة للراغبين في التكوين العالي

التسجيلات في المدرسة الوطنية للضمان الاجتماعي من 5 إلى 20 أوت

يشرع الطلبة الراغبون في الالتحاق بالمدرسة العليا للضمان الاجتماعي، بداية من يوم السبت، في التسجيل للسنة الدراسية 2018-2017، على أن تستمرّ التسجيلات إلى غاية يوم الأحد 20 من شهر أوت الجاري، وفقا لما أعلنته وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.

أوضحت الوزارة، في الإعلان الذي نشرته أمس، على موقعها الالكتروني الرسمي، أن التسجيلات الخاصة بالمسابقة الخاصة بالماستر المهني بالمدرسة العليا للضمان الاجتماعي، سوف تنطلق من الخامس أوت، على أن تستمر إلى غاية يوم الأحد 20 من نفس الشهر. ليلتحق الطلبة الجدد ضمن الدفعة الجديدة للموسم الثالث على التوالي، بعد تخرّج دفعتين من هذه المدرسة، آخرها أشرف على تخرجها الوزير الأوّل عبد المجيد تبون ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي، بتاريخ 15 جويلية المنقضي، وضمت الدفعة 53 طالبا، حملت اسم الفقيد محمد صالح منتوري، الذي تقلد عدة مناصب عليا في الدولة، لاسيما وزير ومدير عام الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء ورئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي.

وتتعلق التسجيلات بالطلبة الحاصلين على شهادة ليسانس في تخصصات: الحقوق، علوم سياسية، شهادة المدرسة العليا للإدارة، شهادة مهندس أو شهادة جامعية معادلة لها في تخصصات رياضيات، إعلام آلي، إحصاء، مالية، اقتصاد قياسي، بحوث عمليات، اقتصاد تطبيقي. وتقدم المدرسة تكوينا عاليا في خمسة تخصصات، هي: قانون الحماية الاجتماعية في المؤسسة، قانون الحماية الاجتماعية، التسيير الاستراتيجي والعملي لهيئات الحماية الاجتماعية، العلوم الإكتوارية المطبقة في مجال الضمان الاجتماعي وتسيير أنظمة الإعلام الخاصة بالحماية الاجتماعية. ويتوج التكوين العالي المقدم من المدرسة بشهادة الماستر الاحترافي.

تنظر الحكومة إلى هذه المدرسة، على أنها أداة جديدة تعزز القدرات العلمية والمهنية في مجال الضمان الاجتماعي بهدف توفير تكفل جيد بالمواطنين، كما أنها ستساهم من خلال تسيير جيد في تعزيز التضامن الوطنية والتكافل والاستقرار الاجتماعيين. ووُضعت هذه المدرسة تحت الوصاية البيداغوجية المشتركة لوزارتي العمل والتعليم العالي، وتخصّص المدرسة 25 بالمائة من مقاعدها البيداغوجية لطلبة بلدان اتحاد المغرب الكبير وإفريقيا بموجب اتفاق شراكة بين الجزائر والمنظمة الدولية للعمل. كما تقوم المدرسة بدراسات وأبحاث متعلقة بمسائل الضمان الاجتماعي، ونشر دوريات حول تخصصات المدرسة.