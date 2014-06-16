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إدخال تخصصات جديدة تتماشى مع سوق الشغل

فتح 370 ألف منصب جديد للدورة التكوينية المقبلة

  31 جويلية 2017 - 21:03   قرئ 6 مرة   0 تعليق   الوطني
فتح 370 ألف منصب جديد للدورة التكوينية المقبلة

خصصت وزارة التكوين والتعليم المهنيين 370 ألف منصب تكوين وذلك خلال الدورة التكوينية القادمة المقررة يوم 24 سبتمبر 2017 على المستوى الوطني، مع إدخال تخصصات جديدة في إطار تنويع عروض التكوين التي تتماشى مع النشاطات التي صنفتها الحكومة كقطاعات ذات اولوية للنهوض بالاقتصاد الوطني.

 

بلغ عدد مناصب التكوين التي فتحتها مصالح وزارة التكوين والتعليم المهنيين ما يزيد عن 370 ألف منصب تكوين لدورة سبتمبر 2017 وذلك في مختلف أنماط التكوين سيما التكوين الإقامي وعن طريق التمهين وكذا التكوين عن بعد، مع إدخال تخصصات جديدة في إطار تنويع عروض التكوين بحيث تتماشى مع النشاطات التي صنفتها الحكومة كقطاعات ذات اولوية للنهوض بالاقتصاد الوطني والمتمثلة أساسا في الصناعة والبناء والاشغال العمومية والفلاحة والفندقة والسياحة.

وعن استراتيجية منظومة التكوين والتعليم المهنيين وباعتبار القطاع مصدرا لليد العاملة المؤهلة تعتمد على مبدأ ملاءمة التكوين مع احتياجات سوق الشغل، تسعى المؤسسات التكوينية إلى تأهيل الشباب المتربصين حسب حاجيات الاقتصاد الوطني في تخصصات تتماشى ومتطلبات المتعاملين  الاقتصاديين  مما يسمح للشباب حاملي شهادات خريجي قطاع التكوين المهني من ولوج عالم الشغل بطريقة أسهل وأسرع، علما أن المدونة الوطنية الخاصة بالتكوين المهني التي تضم أكثر من 440 تخصصا يتم تجديدها من طرف شبكة للتسيير البيداغوجي بالاتفاق مع مختلف القطاعات المعنية. في ذات السياق، فإن أرقام الوكالة الوطنية للتشغيل الخاصة بالسداسي الاول من سنة 2017 أظهرت أن 83 بالمئة من خريجي التكوين المهني يتم إدماجهم في مدة تقل عن 6 أشهر من تاريخ ايداع طلب العمل لدى وكالات التشغيل وأن النسبة ارتفعت بـ 3 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2016، أما فيما يخص الحصيلة المسجلة من قبل الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب فان 60 بالمائة من حاملي المشاريع هم خريجي مؤسسات التكوين المهني.

يذكر أن التسجيلات الخاصة بالشباب الراغبين في الدخول إلى مؤسسات التكوين المهني التي انطلقت يوم 9 جويلية الجاري ستتواصل إلى غاية 16 سبتمبر القادم على المستوى الوطني علما أن عملية الانتقاء والتوجيه ستنظم من 17 إلى 19 من نفس الشهر.

بوعلام حمدوش

 

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