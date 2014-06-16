حققت نسبة 100 بالمائة نجاح في البكالوريا

مدرسة أشبال الأمة بالبليدة تستقبل المترشحين الجدد

استقبلت مدرسة أشبال الأمة التابعة للناحية العسكرية الأولى في البليدة، أولياء وتلاميذ قدموا من مختلف ولايات الوطن، للمشاركة في المسابقة الموجهة لتلاميذ الطورين المتوسط والثانوي، والاطلاع على شروط وظروف الالتحاق بها للموسم الدراسي القادم 2017 -2018.

من المتوقع حسب البرنامج المسطر، أن تستمر فترة التسجيلات إلى غاية اليوم، والتي ستعني 560 مترشح في الطور المتوسط، و470 آخر في الطور الثانوي، مع استقبال أيضا شبلات جديدات عددهن قدر بـ 288 شبلة، في الـ 5 من شهر أوت القادم، ستحتضنهم وتحتضنهن المدرسة الثانوية بالخصوص، وأفاد في سياق الحدث الرائد عبيد برش المكلف بالاتصال والاعلام على مستوى المدرسة، أن المترشحين خضعوا أمس في اطار اجراءات قبول ملفاتهم، إلى فحص طبي شامل، بغرض التأكد من سلامة هؤلاء من الأمراض، والتي تؤهلهم لخوض غمار المسابقة المصيرية بالنسبة لهم، فضلا عن إجراء اختبارات تجريبية تأهيلية في اللياقة البدنية، على أمل أن تتواصل الاختبارات في مواد أدبية، اللغات ومادة الرياضيات اليوم، هذا بالنسبة للمترشحين من التلاميذ بالطور المتوسط.

أما فيما تعلق بتلاميذ الطور الثانوي، فإن البرنامج يقتضي أن يخضعوا للفحوصات الطبية واختبارات اللياقة البدينة مع برمجة اجتياز امتحانات كتابية في مواد الرياضيات، الفيزياء، العلوم واللغة العربية الخميس القادم، بينما الشبلات سيجتزن اختبارات المسابقة في 06 أوت من السنة الجارية.

تجدر الاشارة إلى أن مدرسة أشبال الأمة حققت نسبة نجاح كلية 100 بالمائة في شهادة البكالوريا لدورة جوان 2017، مع تسجيل معدلات جيدة جدا بين الفائزين مما أهلها أن تكون حلم الأولياء والتلاميذ لاسيما انها تضمن للأبناء مستقبلا زاهرا في صفوف الجيش الوطني الشعبي.