بعد رفض مديرية التربية بغليزان طلب منحهم مناصب عمل

خرّيجو المدرسة العليا للأساتذة لـ 2017 يناشدون بن غبريت

طالب خريجو المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة دفعة 2017 من وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، التدخل العاجل من أجل تعيينهم على مستوى الثانويات بولاية غليزان، بعد أن رفض مسؤولو هذه الأخيرة تخصيص مناصب عمل لهم حسب ما ينص عليه القانون، بحجة عدم توفر المناصب المالية.

أكد خريجو المدرسة العليا للأساتذة دفعة 2017 المقدر عددهم بـ 117متخرج، في بيان لهم، أنه وبعد استدعائهم من طرف مديرية التربية بغليزان يوم 20/07/2017 لغرض استلام التعيينات الخاصة بتوظيفهم الموسم الدراسي 2017/2018، تم اقصاء 62 متخرجا من التعيين بحجة انعدام المناصب المالية، وأضاف البيان بعد القيام بتنظيم وقفة احتجاجية، خرجت مديرية التربية عن صمتها لتؤكد عدم توفر مناصب مالية كافية، وأنه سيتم فتح مناصب لنا خارج الولاية إن توفرت في شهر سبتمبر وأضافوا من خلال الارضية الوطنية تظهر مخالفة الالتزام الموقع بيننا وبين الوزارة المتضمن في المادة 04 من العقد المبرم التي تنص على التزام وزارة التربية الوطنية بتعيين الطالب الذي انهى تكوينه حسب عنوانه الاصلي .

وناشد خريجو المدرسة العليا للأساتذة، وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، بالتدخل العاجل، من أجل انصافهم وتجسيد أحلامهم عن طريق تسليم لهم تعيينات على مستوى الثانويات بذات الولاية، والانضمام الى الأسرة التربوية وبالتالي تفعيل تكوينهم الذي دام خمس سنوات.