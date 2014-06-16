انخفاض في درجات الحرارة بدء الغد

تشهد أغلب المناطق الشمالية خاصة الولايات الداخلية الشرقية، إرتفاع في درجات الحرارة تعدّت 44 درجة، كما تعرفة الولايات الساحلية نسبة رطوبة مرتفعة فاقت 65 بالمائة، ومن المنتظر أن تتراجع درجات الحرارة بدءً من يوم غد الأربعاء.

قالت "هوارية بن رقطة" المكلفة بالإعلام على مستوى مصلحة الأرصاد الجوية في تصريح صحفي، أن موجة الحر تخص المناطق الشرقية للوطن منها الساحلية والداخلية، مضيفة أن درجات الحرارة قد تتعدى 40 درجة مئوية على المدن الساحلية، بينما قد تتعدى 44 درجة مئوية على المدن الداخلية الشرقية للوطن.

وأضافت المتحدثة أن هذه الوضعية الجوية ستبقى مستمرة على المناطق الشرقية إلى غاية اليوم الثلاثاء.

أما فيما يخص المناطق الغربية الداخلية فدرجات الحرارة ستتراوح ما بين 42 و43 درجة مئوية.

كما كشفت بن رقطة أن درجات الحرارة ستعرف تراجعا بدءً من يوم الأربعاء خاصة على المناطق الشمالية للوطن.