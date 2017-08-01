الحرائق تأتي على الأخضر واليابس في العديد من الولايات

عرفت العديد من ولايات الوطن اندلاع حرائق خاصة في الغابات والقرى والمداشر.

سجلت مصالح الحماية المدنية أمس الإثنين، إندلاع موجة الحرائق التي أتت على الأخضر واليابس في مناطق عدة من الوطن، بالإضافة إلى إتلاف مساحات معتبرة من الغطاء الغابي.

وأسفرت الحرائق التي تم تسجيلها في كل من البليدة، جيجل، تيزي وزو، الطارف، وغيرها عن خسائر مادية معتبرة منها أشجار الزيتون وكذا الثروة الحيوانية، خاصة مع إرتفاع درجات الحرارة التي تعرفها معظم ولايات الوطن هذه الأيام.