تحديد هوية الإرهابيين المقضى عليهم من طرف الجيش في تيبازة

كشفت وزارة الدفاع الوطني، اليوم الثلاثاء، هوية الإرهابيين الـ 8 المقضى عليهم خلال العملية العسكرية التي شنتها مفارز للجيش الوطني الشعبي بمنطقة صفصافة، دائرة قوراية بولاية تيبازة، ومكنت أيضا من حجز 10 مسدسات رشاشة وكمية من الذخيرة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن الأمر يتعلق بكل من الإرهابي : ب.بلحول المكنى "ذا النون"، ب. فوزي المكنى "أبوجهاد"، ع.محمد المكنى "أبوعمار"، ب. كريم المكنى "أبو بكر الأنصاري"، س. مبخوت المكنى "أبو البصير"، هـ ش. الحاج المكنى "أبو منصور"، ن. عبد الغني المكنى "أبو اليتيم" و ص. حبيب المكنى "أبو حمزة".

وكانت مفارو للجيش الوطني الشعبي قد تمكنت أمس الإثنين من القضاء على 6 إرهابيين واسترجاع 5 مسدسات رشاشة.

وأضاف ذات البيان، أن مفرزة للجيش الوطني الشعبي، دمرت 3 ألغام تقليدية الصنع، اثر عملية بحث وتمشيط، في برج بوعريريج.