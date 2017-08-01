تمديد فترة بيع تذاكر الحج إلى غاية 5 أوت

مددت شركة الخطوط الجوية الجزائرية في مدة بيع التذاكر للحجاج الذين لم يقتنوا بعد تذاكر سفرهم إلى البقاع المقدسة إلى غاية يوم السبت المقبل 5 أوت.

وقال المدير التجاري للخطوط الجوية الجزائرية زهير هواوي للقناة الإذاعية الأولى، أن عملية بيع تذاكر الحج لا تزال سارية المفعول، وتم بيع 27 ألف تذكرة وبقيت 9 آلاف تذكرة لم يتم إقتناؤها بعد، مفيدا بأنه تم تمديد عملية بيع التذاكر للحجاج الذين لم يقتنوا تذاكر سفرهم إلى البقاع المقدسةإلى غاية يوم السبت 5 أوت المقبل.

وأضاف ذات المتحدث، أن الرحلات ستنطلق بداية من يوم الأحد 6 أوت، خاصة وأن كل الرحلات الـ10 الأولى التي تنطلق من الجزائر، وهران، ورقلة وقسنطينة وعنابة كل مبيعاتها اكتملت، وبقيت الرحلات التي تليها ابتداء من الـ20 إلى غاية الـ26 أوت المقبل، مشيرا إلى أن سعر التذكرة موحد ويقدر بـ 120 ألف دينار.