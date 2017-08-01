تسجيلات إلكترونية للحصول على غرفة بالإقامات الجامعية

سيتمكن الطلبة الجدد الحائزون على شهادة البكالوريا من التسجيل إلكترونيا من أجل الحصول على غرفة بالإقامات الجامعية نهاية شهر أوت.

وقال الطاهر حجار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، خلال إشرافه على افتتاح التسجيلات الجامعية بالمدرسة العليا للإعلام الآلي، أن التسجيلات في الإقامات الجامعية عبر التراب الوطني ستكون إلكترونية بعد إستكمال الطلبة تسجيلاتهم الجامعية والتعرف على تخصصاتهم التي سيزاولون بها مسارهم الجامعي.

وأضاف ذات المتحدث، أنه تم فتح 80 الف مقعد بيداغوجي جديد هذه السنة، و49 الف سرير جديد بالإقامات الجامعية من مجموع 700 ألف سرير، فيما بلغ عدد الطلبة الجامعيين على المستوى الوطني مليون و655 ألف طالب.