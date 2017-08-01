اتصالات الجزائر تُطلق رقما "جديدا" للتكفّل بانشغالات واستعلامات زبائنها

أطلقت اتصالات الجزائر الرقم 12 الذي أصبح حيز الخدمة على المستوى الوطني لتلقي انشغالات واستعلامات زبائنها ، كما أكد يوم الثلاثاء بيان للمؤسسة.

وسيتيح هذا الرقم للزبائن إمكانية "نقل كل انشغالاتهم واستعلاماتهم لمصلحة الزبائن على مستوى مركز النداء للتكفل التامّ بها".

و "يمكن للزبائن الاتصال بمصلحة الزبائن لاتصالات الجزائر بتشكيل الرقم 12 من أي خط ثابت أو هاتف محمول و هذا من أجل التكفل بشكل أحسن بانشغالاتهم وطلباتهم حيث تبقى هذه المصلحة تحت تصرفهم 7/7 أيام من الساعة 08.00 إلى غاية منتصف الليل"، يضيف ذات البيان.