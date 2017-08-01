حرائق الغابات تأتي على 85 هكتارا بالبليدة في 24 ساعة

أسفرت حرائق الغابات التي اندلعت منذ ظهر أمس الإثنين عبر ثلاثة مناطق متفرقة بولاية البليدة عن إتلاف 85 هكتارا من الغطاء النباتي حسبما كشف عنه يوم الثلاثاء رئيس مكتب الإحصاء و التوثيق و التوعية بمدرية الحماية المدنية الملازم محمد ناش.

و أوضح الملازم الأول ناش لوأج أن مصالح الحماية المدنية سجلت ظهر أمس الإثنين نشوب ثلاثة بؤر الحريق حيث تم تسجيل الحريق الأول بمنطقة تالايالي التابعة لبلدية بوعرفة في حدود الساعة الحادية عشر و النصف صباحا فيما نشب حريق أخر بمنطقة برغوث التابعة لنفس البلدية بعد وقت قصير ليتم تسجيل حريق آخر على الساعة الثانية زوالا بمنطقة جلالطة (بلدية البليدة).

و أضاف ذات المصدر أن أعوان الحماية المدنية وجدوا صعوبة كبيرة في التحكم في هذه الحرائق بسبب سرعة الرياح التي ساهمت في اتساع رقعة الحريق و كذا صعوبة الوصول إليها بسبب الطبيعة الجغرافية للمنطقة مشيرا إلى تواصل عمليات التدخل طيلة 24 ساعة.

و بهدف تفادي إعادة نشوب هذه الحرائق مرة أخرى خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة يقول ذات المتحدث تم تنصيب فرقة بعين المكان ستسهر على مراقبة المكان و التدخل في أسرع وقت في حالة تسجيل أي بؤرة حريق جديدة مشيرا إلى أن هذه الحرائق لم تشكل أي خطر على السكان.

يذكر أن مصالح الحماية المدنية لولاية البليدة و بالتنسيق مع محافظة الغابات كانت قد سطرت جملة من الإجراءات الجديدة للتقليل من حجم خسائر الغابات التي تتكبدها الولاية سنويا على غرار استغلال جميع مصادر المياه سواءا خزانات المياه أو محطات الضخ الأقرب إلى مكان الحريق إلى جانب فتح المسالك الغابية على مستوى كل إقليم و تحديد مناطق تجمع وسائل التدخل.

كما اتخدت في ذات السياق العديد من الإجراءات الإحترازية أبرزها إستحداث دورات مراقبة يومية بهدف اكتشاف بؤر الحريق عند بدايتها و تفادي انتشارها مما يصعب التحكم فيها في بعض الأحيان.



