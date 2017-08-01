أزيد من 100 مريض بالبرج سيخضعون لعمليات جراحية مجانية

شريط الاخبار
تحييد 8 إرهابيين في قوراية بتيبازة دفتر الشروط الجديد سيحمل شروطا جدية والتصدير أولوية رزيق: نثمن قرار الحكومة بمحاربة الفساد وتطهير العقار من الدخلاء إغماءات.. اختناقات وإصابات بضربات الشمس عبر الولايات بن فليس يغرّد وحيدا في معسكر الرافضين للحوار من هيئة التشاور والمتابعة الحكومة تجّمد دراسة مشاريع تركيب السيارات خرّيجو المدرسة العليا للأساتذة لـ 2017 يناشدون بن غبريت مدرسة أشبال الأمة بالبليدة تستقبل المترشحين الجدد فتح 370 ألف منصب جديد للدورة التكوينية المقبلة التسجيلات في المدرسة الوطنية للضمان الاجتماعي من 5 إلى 20 أوت الداخلية تشدد الرقابة على المطاعم المدرسية الجيش يحبط محاولات حرقة ألف شخص خلال 75 يوما تبون يطلب استراحة محارب المجتمع المدني يتحرّك للتبليغ عن خواص استولوا على عقارات عمومية مراجعة عدد من القوانين لتكيّيفها مع النموذج الاقتصادي الجديد لا يمكن لأي دولة سحب بساط حلحلة الأزمة الليبية من الجزائر مصانع التركيب حوّلت 540 مليون دولار إلى الخارج! الدرك الوطني يقف على مدى تجسيد المخطط في الشواطئ الانشقاقات الداخلية بحزب بن يونس تهدد بنسفه قبل المحليات الحكومة تستعدّ لوقف دعم الاستثمار العمومي لصالح الخواص الجزائر تدخل مسار تسوية الأزمة الخليجية - القطرية القنصلية الفرنسية تفرض شروطا تعجيزية على الطلبة الجزائريين استلام 06 بواخر جديدة للسلع ونقل المسافرين عن قريب أوبك تناقش سبل رفع مستوى الامتثال لاتفاق خفض الإمدادات هذه تفاصيل تحقيق وزارة التجارة حول مصانع تركيب السيارات ألسنة النيران تلتهم 300 هكتار من غابات الأطلس البليدي نسيب يؤكد مواصلة الجهود لتلبية احتياجات السكان من مياه الشرب إحصاء 3905 كيس لـ 5948 متطوع من موظفي سلك الأمن نقابة شبه الطبيين تطالب بمعاقبة المتسببين في وفاة أم وجنينها عريبي يطالب حزبلاوي بالتحقيق في أسباب وفاة أم وجنينها بالجلفة الحكومة تشدد الرقابة على تمويل الأحزاب والجمعيات تسريع مسار تحويل الاقتصاد وإعادة هيكلته محور الثلاثية المقبلة تسجيل خسائر تفوق 300 هكتار من الغطاء النباتي والغابي الجزائر صرفت 1200 مليار على النازحين الأفارقة في أقل من 04 سنوات انطلاق التسجيلات الجامعية الأولية لحاملي شهادة الـ باك بداية من الغد بوتفليقة يجدد حرص الجزائر على حسن الجوار مع المغرب انتهاء آجال بيع تذاكر الحج واستصدار التأشيرة اليوم تعويض جميع المتضررين من الحرائق بمن فيهم غير المؤمّنين بـ 17 ولاية محاضرات ودروس بالفنادق والخيم لحماية الحجاج الجزائريين فكريا بعد «الإعذارات» ... «التحاور» لاستكمال «معركة» وقف نهب المال العام
  1. الرئيسية
  2. الوطني
  3. أزيد من 100 مريض بالبرج سيخضعون لعمليات جراحية مجانية

أزيد من 100 مريض بالبرج سيخضعون لعمليات جراحية مجانية

  01 أوت 2017 - 16:19   قرئ 12 مرة   0 تعليق   الوطني
أزيد من 100 مريض بالبرج سيخضعون لعمليات جراحية مجانية

علمت "المحور اليومي" أن المستشفى الولائي لخضر بوزيدي بالبرج سيعرف إنزال طبي مكثف بعد شهر من الآن بتوافد أزيد من 20 طبيب فرنسي ضمن مختلف الاختصاصات بالتنسيق مع طاقم طبي قادم من الجزائر العاصمة، وتهدف المبادرة التي يحضر لها بالتنسيق بين الطاقمان الطبيان الفرنسي والجزائري من أجل ضمان إجراء العمليات الدقيقة للمرضى الذين عانوا من أمراض مستعصية لعشرات السنوات، كما أوضحت ذات المصادر أن عملية الانتقاء للحالات تمت بكل موضوعية وبناءا على تقارير طبية مستقلة، إلى جانب أن الحالات المسجلة حاليا قد وجهت من أجل إجراء الكشوفات الطبية والتحاليل الدموية لاستكمال ملفاتهم الإدارية والطبية قبل المرور إلى إجراء العملية الجراحية، كما بلغنا أن الإجراءات الخاصة بالاتفاقية المبرمة قد شارفت على الانتهاء ومن المرتقب أن يتم برمجة أزيد من 100 عملية جراحية مجانية بالمستشفى المركزي لخضر بوزيدي بداية شهر سبتمبر، والجدير بالذكر أن الحالات مكلفة وتفوق مصاريفها خارج الوطن الـ200 مليون سنتيم، وبحسب المعلومات المتوفرة فان المبادرة الطبية تهدف إلى الحد من معاناة المرضى خاصة من ضعيفي الدخل الذين يعجزون عن التنقل الى خارج الوطن على عاتقهم الخاص.
أوصيف بلال

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الوطني

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات