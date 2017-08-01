أزيد من 100 مريض بالبرج سيخضعون لعمليات جراحية مجانية

علمت "المحور اليومي" أن المستشفى الولائي لخضر بوزيدي بالبرج سيعرف إنزال طبي مكثف بعد شهر من الآن بتوافد أزيد من 20 طبيب فرنسي ضمن مختلف الاختصاصات بالتنسيق مع طاقم طبي قادم من الجزائر العاصمة، وتهدف المبادرة التي يحضر لها بالتنسيق بين الطاقمان الطبيان الفرنسي والجزائري من أجل ضمان إجراء العمليات الدقيقة للمرضى الذين عانوا من أمراض مستعصية لعشرات السنوات، كما أوضحت ذات المصادر أن عملية الانتقاء للحالات تمت بكل موضوعية وبناءا على تقارير طبية مستقلة، إلى جانب أن الحالات المسجلة حاليا قد وجهت من أجل إجراء الكشوفات الطبية والتحاليل الدموية لاستكمال ملفاتهم الإدارية والطبية قبل المرور إلى إجراء العملية الجراحية، كما بلغنا أن الإجراءات الخاصة بالاتفاقية المبرمة قد شارفت على الانتهاء ومن المرتقب أن يتم برمجة أزيد من 100 عملية جراحية مجانية بالمستشفى المركزي لخضر بوزيدي بداية شهر سبتمبر، والجدير بالذكر أن الحالات مكلفة وتفوق مصاريفها خارج الوطن الـ200 مليون سنتيم، وبحسب المعلومات المتوفرة فان المبادرة الطبية تهدف إلى الحد من معاناة المرضى خاصة من ضعيفي الدخل الذين يعجزون عن التنقل الى خارج الوطن على عاتقهم الخاص.

أوصيف بلال