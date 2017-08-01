أزيد من 80 حريقا في 11 ولاية خلال 24 ساعة فقط

الدرك يحقق في أسباب حرائق الغابات الأخيرة

باشرت مصالح الدرك الوطني التحقيق في الحرائق التي شهدتها العديد من ولايات الوطن خلال الفترة الأخيرة، بناء على تقارير لمحافظات الغابات بالولايات حول أسباب هذه الأخيرة وإمكانية تورط أشخاص بإشعالها عمدا، في حين شهدت 11 ولاية أكثر من 80 حريقا في 24 ساعة الماضية وانخفضت فيما بعد إلى 75 حريقا.

علمت المحور اليومي أن مصالح الدرك الوطني قد شرعت في التحقيق في أسباب الحرائق التي عرفتها جل ولايات الوطن مؤخرا، وأدت لإتلاف آلاف الهكتارات من الغابات والغطاء النباتي، وأضافت مصادرنا من المديرية العامة للغابات أن ذات مصالح الدرك اتخذت إجراءات ميدانية في هذا الصدد بناء على معلومات تفيد بتورط العديد من الأشخاص في افتعال الحرائق الأخيرة، وأكثر من ذلك ضبط البعض منهم متلبسين، في وقت عممت المديرية العامة للغابات نشرية لجميع محافضاتها تطلب منهم فيها الإبقاء على حالة الاستنفار، وخاصة في منطقة الشرق الأكثر تضررا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، حيث تم تسجيل على سبيل المثال 38 حريق في ولاية الطارف و7 في كل من سكيكدة وجيجل، وكذلك الأمر بالنسبة لولايات سوق أهراس، المدية، قالمة، خنشلة، عنابة، سيدي بلعباس، عين الدفلى، البليدة اتي تعد الأكثر تضررا بالإضافة الى ولايات الطارف وجيجل وسكيكدة.

وقد تسبب الحرائق في اتلاف أكثر من 7700 هكتار في الفترة الممتدة من 1 إلى 26 جويلية المنقضي متجاوزة بذلك المساحة التي أتت عليها النيران في نفس الفترة من العام الفارط، حسب ما علم لدى المديرية العامة للغابات. كما تم تسجيل 1028 بؤرة حريق على مساحة إجمالية قدرت ب 7701 هكتار من بينها 2682 هكتار في الجبال، 2596 هكتار في الأحراش و2423 هكتار في الغابات، أي بمعدل 18 بؤرة يوميا وبمساحة 7 هكتارات للبؤرة، بينما تم تسجيل 698 بؤرة حريق على مساحة 5440 منها 1769 هكتار في الغابات خلال نفس الفترة من العام 2016. بخصوص الولايات العشر الأكثر تضررا فهي تيزي وزو بـ 1685 هكتار، 147 بؤرة حريق، المدية بـ 1567 هكتار و81 بؤرة، بجاية 778 هكتار و62 بؤرة، بالإضافة إلى سطيف بـ 724 هكتار و11 بؤرة وسيدي بلعباس بـ 377 هكتار، وكذا ولايات عين الدفلى، جيجل، سكيكدة، سعيدة وتلمسان.