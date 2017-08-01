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الخميس آخر أجل للتسجيلات الجامعية الأولية

وزارة التعليم العالي تمنح فرصة ثانية للطلبة الراغبين في تغيير رغباتهم

  01 أوت 2017 - 20:46   قرئ 46 مرة   0 تعليق   الوطني
وزارة التعليم العالي تمنح فرصة ثانية للطلبة الراغبين في تغيير رغباتهم

حجار: تسجيل أزيد من 1,5 مليون طالب للموسم الجامعي المقبل

انطلقت التسجيلات الجامعية على المستوى الوطني، أمس، والتي تخص الحاملين الجدد لشهادة البكالوريا لدورة جوان، على أن تدوم إلى غاية الـ 3 من الشهر الجاري إلى جانب فتح المجال أمام الطلبة الجدد من أجل تغيير رغباتهم بداية من تاريخ 14 أوت لتليها بيوم واحد عملية التحويلات.

 

أعطى وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار انطلاق هذه التسجيلات بالمدرسة الوطنية العليا للإعلام الآلي بوادي السمار، حيث أكد المسؤول الأول على رأس قطاع التعليم العالي أمس إن عملية التسجيل بالنسبة لحاملي البكالوريا الجدد ستكون استكمالا للمسعى الإصلاحي الذي تمت مباشرته منذ سنتين وذلك باتخاذ تدابير نوعية جديدة تهدف إلى تصليح الاختلالات التي سجلت في الماضي، وكذا تحسين رغبات التوجيه وضبط عروض التكوين المتاحة بما يسهم في ترشيد الاختيارات ورفع معدلات الرضا والاستجابة بصفة أوسع للرغبات المعبر عنها، حيث شرع حاملو شهادة البكالوريا دورة جوان 2017 أمس في التسجيلات الجامعية الأولية وذلك لاختيار التخصصات من بين الرغبات الممنوحة وتستمر هذه العملية إلى غاية الـ 03 أوت. وستمنح للناجحين هذه المرة فرصة ثانية لإعادة الاختيار في حالة اخفاقهم في المرحلة الأولى من خلال تخصيص ثلاث أيام أخرى حسب ما كشف عنه مدير الدراسات بجامعة ابن خلدون محمد دواجي، هذا الأخير الذي أكد أن جديد هذه السنة هو تقليص الرغبات من 6 خلال السنة الماضية إلى 4 هذه السنة، مؤكدا أن الطالب الذي أخفق في الاختيار من ممكن له أن تعطى له فرصة أخرى ابتداء من يوم  الـ 14 إلى الـ 16 أوت  باختيار 4 رغبات أخرى، مشيرا إلى إن فترة التحويلات تتم يوميا قبل التسجيل النهائي أنه هناك 5 أيام للتسجيلات الجامعية من الـ  1 إلى الـ 5 أوت  فبعد الأبواب المفتوحة التي استطاع الطلبة فيها الاطلاع على الجامعة وعلى التخصصات، فإن الأغلبية تبحث عن تخصصات المدارس العليا وشعبة الطب. كما توقع الطاهر حجار، أن يصل العدد الإجمالي للمسجلين الجامعيين خلال الدخول الجامعي المقبل نحو 1.655.000 طالب، سيسهر على تأطيرهم أزيد من 60 ألف أستاذ من مختلف الرتب، مؤكداً أن السنة الجامعية -التي ستفتتح في 17 سبتمبر بالنسبة لأصحاب السنة الأولى و5 من نفس الشهر بالنسبة للمتبقين-ستعرف التحاق 1.655.000 طالب، مقابل 1.540.000 طالب خلال السنة المنصرمة، سيشرف على تأطيرهم ما يربو عن 60 ألف أستاذ، 20 بالمائة منهم من ذوي المصف العالي.   ولهذا الغرض، سيتم تخصيص 1.411.000 مقعد بيداغوجي و700.000 سرير، مع العلم أنه سيكون بإمكان الطلبة الجدد ولأول مرة، التسجيل عبر الخط للحصول على غرف بالإقامات الجامعية، حسب ما أشار إليه الوزير.

أمينة صحراوي

 

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