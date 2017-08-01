شريط الاخبار
الجزائر تشرع في ترحيل المهاجرين الأفارقة الدرك يحقق في أسباب حرائق الغابات الأخيرة دوائر أجنبية رسمية تحرض المعتمرين على إثارة ربيع عربي بالجزائر تسجيل 42 ألف تدخل و03 غرقى بالمناطق الصخرية وزارة التعليم العالي تمنح فرصة ثانية للطلبة الراغبين في تغيير رغباتهم الحكومة تخيّر مصانع تركيب السيارات بين خفض الأسعار أو المنع من النشاط ارتفاع عدد السياح الجزائريين في تونس بـ 50,4 بالمائة خلال السداسي الأول برلمانيون وجمعيات يطالبون بفتح تحقيق حول نهب العقار بسكيكدة إخماد 2629 حريق على المستوى الوطني رئة البليديين تحترق تعيين فاروق بوكليخة مديرا عاما لديوان الخدمات الجامعية حجار يكشف عن توفير 49 ألف سرير جديد هذه السنة محتجون يطالبون بحقيقة وفاة سجين داخل مؤسسة عقابية حاملو الماجستير والدكتوراه يحتجون اليوم أمام مقر الوزارة تواصل ارتفاع أسعار مواد البناء والمتعاملون يتهّمون المضاربين الإهمال واللامبالاة وراء وفاة الأم وجنينها في الجلفة 12 الرقم الأخضر الجديد لاتصالات الجزائر لمعالجة الانقطاعات جزائريون يتفاعلون مع العملية الأخيرة للجيش بتيبازة الجزائر لم تُقيّد عملية تنقل الأشخاص حتى في أصعب الظروف بدة يطمئن الجزائريين بانخفاض أسعار السيارات تاج يطالب بلجنة تحقيق في وفاة حامل وجنينها بالجلفة وزارة التجارة تنفي ارتفاع أسعار العجائن الأرسيدي يقلل من شأن الاستقالات ويتهم منشقيه بـ التآمر تحييد 8 إرهابيين في قوراية بتيبازة دفتر الشروط الجديد سيحمل شروطا جدية والتصدير أولوية رزيق: نثمن قرار الحكومة بمحاربة الفساد وتطهير العقار من الدخلاء إغماءات.. اختناقات وإصابات بضربات الشمس عبر الولايات بن فليس يغرّد وحيدا في معسكر الرافضين للحوار من هيئة التشاور والمتابعة الحكومة تجّمد دراسة مشاريع تركيب السيارات خرّيجو المدرسة العليا للأساتذة لـ 2017 يناشدون بن غبريت مدرسة أشبال الأمة بالبليدة تستقبل المترشحين الجدد فتح 370 ألف منصب جديد للدورة التكوينية المقبلة التسجيلات في المدرسة الوطنية للضمان الاجتماعي من 5 إلى 20 أوت الداخلية تشدد الرقابة على المطاعم المدرسية الجيش يحبط محاولات حرقة ألف شخص خلال 75 يوما تبون يطلب استراحة محارب المجتمع المدني يتحرّك للتبليغ عن خواص استولوا على عقارات عمومية مراجعة عدد من القوانين لتكيّيفها مع النموذج الاقتصادي الجديد لا يمكن لأي دولة سحب بساط حلحلة الأزمة الليبية من الجزائر مصانع التركيب حوّلت 540 مليون دولار إلى الخارج!
  1. الرئيسية
  2. الوطني
  3. دوائر أجنبية رسمية تحرض المعتمرين على إثارة ربيع عربي بالجزائر

عيسى يوصي أعضاء بعثة الحج بتجنب توريط الجزائر في أزمة الخليج

دوائر أجنبية رسمية تحرض المعتمرين على إثارة ربيع عربي بالجزائر

  01 أوت 2017 - 20:49   قرئ 47 مرة   0 تعليق   الوطني
دوائر أجنبية رسمية تحرض المعتمرين على إثارة ربيع عربي بالجزائر

o   لا تعلقوا على القضايا السياسية والأمنية والتزموا مواقف الجزائر 

رَسم وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، أمس، خريطة عمل بعثة الحج لعام 2017، وأمر أعضاءها بتجنب التعليق على القضايا السياسية وانتقاد الاجراءات الأمنية بالسعودية، وألزمهم بمواقف الجزائر في القضايا الراهنة، في إشارة إلى الأزمة الخليجية- القطرية، والصراع السعودي-الإيراني وغيرها من القضايا، وأكثر من ذلك نصحهم بتجنب استعمال بعض العبارات والكلمات التي لها علاقة بالإرهاب.

 

ركز الوزير عيسى على جانب مهم من آخر لقاء له مع أعضاء بعثة الحج، قبل تنقلهم إلى البقاع المقدسة بعد أيام، على توجيه تعليمات ذات طابع سياسي وأمني لها علاقة بالأوضاع في الشرق الأوسط، ودعا -على خلفية الأحداث التي عاشتها السعودية مؤخرا- إلى تجنب انتقاد الاجراءات الأمنية والتعليق على المواقف السياسية وعدم استعمال كلمات لها علاقة بالإرهاب، وخاطب أعضاء البعثة بدار الامام أمس، قائلا  لا نكتب ولا نقول أشياء تجعل الآخرين يظنون أننا نريد أن نفسد عليهم أمنهم ، ونبه في هذا الصدد إلى أن  الكثير لا تعجبهم مواقف الجزائر السياسية ، وأضاف  فلا بد إذا فتح النقاش في اللقاءات والاجتماعات الالتزام بمواقف الخارجية الجزائرية التي تنص على الحوار والوحدة ونبذ الطائفية ورفض التوظيف السياسي للإسلام وغيرها ، في تلميح صريح منه لعدم التطرق للأزمة الخليجية مع قطر والصراع مع ايران وقضايا أخرى، وخلص المسؤول الأول عن قطاع الشؤون الدينية والأوقاف بالتأكيد على ضرورة أن تعكس مواقف أعضاء البعثة وتعليقاتهم وحواراتهم مواقف الجزائر.وكان لمحاولات الاختراق الفكري للحجاج الجزائريين جانبا هاما أيضا من كلام محمد عيسى، الذي طالب أعضاء البعثة بضرورة التصدي له، وقال إن آخر المحاولات في هذا الصدد رصدت مؤخرا لما حاول جماعة متقاعدين في جهاز رسمي لإحدى الدول تحريض الجزائريين بالبقاع المقدسة على إثارة الفوضى عند العودة إلى الجزائر ووصل الحد بهم إلى التساؤل عن أسباب عدم قيام ربيع عربي فيها، وأمر أعضاء البعثة قبل أربعة أيام فقط عن انطلاق أول رحلة نحو المدينة المنورة، برفض استضافة أي شخص بمخيمات الجزائر على خلفية أن الغزو الفكري يوجد في أماكن التجمعات، وشدد على منع دخول أية مطويات أو أشرطة  CD   للمخيمات وطلب الأمن السعودي إذا اقتضى الأمر، وختم كلامه بالتأكيد على عدم انسياق الحجاج الجزائريين وراء  البروباغندا  التي تستهدفهم، واستدرك بأنه لا يقصد السعودية بكلامه.

 الواتس آب  لتواصل أعضاء البعثة

في خطوة هي الأولى من نوعها لبعثة الحج الجزائرية، كشف الوزير محمد عيسى عن تواصل هؤلاء بتقنية  الواتس آب ، حيث تم تشكيل مجموعة مصغرة للقيادة وأخرى موسعة للأعضاء، يتم من خلالها نقل الانشغالات ورصد التجاوزات التي يمكن أن تقع وتوثيقها بالصورة، ووفر في هذا الصدد الديوان الوطني للحج والعمرة شرائحا تسمح باستخدام هذه التقنية المتطورة.

22 ألف حاج لم يحصلوا على التأشيرة و9 آلاف لم يقتنوا التذكرة

تظهر آخر الأرقام التي كشف عنها مدير الديوان الوطني للحج والعمرة، يوسف عزوزة، أمس، منح القنصلية السعودية بالجزائر لـ 14 ألف تأشيرة لغاية يوم أمس، في حين قام 27 ألف حاج باقتناء تذكرة السفر، مع دفع 34600 حاج لتكاليف أداء هذه النسك على مستوى بنك الجزائر، في وقت أعلنت الخطوط الجوية عن تمديد فترة بيع هذه الأخيرة إلى غاية الخامس أوت الجاري.

1000 حاج معني بغرامة الـ 2000 ريال لحد الآن

عن الحجاج المعنيين بدفع رسم الألفيّ ريال التي فرضتها السعودية لمكرري الحج خلال الثلاث سنوات الماضية، قال عيسى في ندوة صحفية على هامش آخر لقاء بأعضاء بعثة الحج، إن 1000 جزائري معني بها -لحد الساعة- في انتظار استكمال العملية، مشيرا إلى أنهم طلبوا رخصة من الوزارة الأولى قصد تمكين هؤلاء من دفع الغرامة عبر المسار الالكتروني الذي دُفعت من خلاله تكاليف الحج بالدينار الجزائر.

1400 حاج معرض للإقصاء بسبب التكاليف

يهدد 1400 جزائري بالإقصاء من أداء الحج في حال ما لم يدفعوا تكاليف هذه الفريضة قبل انتهاء الآجال التي مددت لعدة مرات، علما أن هذه الأخيرة تقدر بـ 37 مليون سنتيم تدفع على مستوى شبابيك بنك الجزائر عبر الوطن.

القرعة والتأشيرة الالكترونيتان العام القادم

بخصوص التأشيرة الإلكترونية التي كانت مبرمجة هذا الموسم، فأرجأها وزير الشؤون الدينية للعام القادم، موضحا أن السلطات السعودية اختارت دولة غير الجزائر كنموذج لتجريب هذا النوع من التأشيرات، مشيرا إلى أنهم مستعدون لهذه الخطوة، وكذلك الأمر بالنسبة للقرعة الإلكترونية التي ستطبق الموسم القادم -على حد قوله-.

زين الدين زديغة

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الوطني

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات