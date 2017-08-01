عيسى يوصي أعضاء بعثة الحج بتجنب توريط الجزائر في أزمة الخليج

دوائر أجنبية رسمية تحرض المعتمرين على إثارة ربيع عربي بالجزائر

o لا تعلقوا على القضايا السياسية والأمنية والتزموا مواقف الجزائر

رَسم وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، أمس، خريطة عمل بعثة الحج لعام 2017، وأمر أعضاءها بتجنب التعليق على القضايا السياسية وانتقاد الاجراءات الأمنية بالسعودية، وألزمهم بمواقف الجزائر في القضايا الراهنة، في إشارة إلى الأزمة الخليجية- القطرية، والصراع السعودي-الإيراني وغيرها من القضايا، وأكثر من ذلك نصحهم بتجنب استعمال بعض العبارات والكلمات التي لها علاقة بالإرهاب.

ركز الوزير عيسى على جانب مهم من آخر لقاء له مع أعضاء بعثة الحج، قبل تنقلهم إلى البقاع المقدسة بعد أيام، على توجيه تعليمات ذات طابع سياسي وأمني لها علاقة بالأوضاع في الشرق الأوسط، ودعا -على خلفية الأحداث التي عاشتها السعودية مؤخرا- إلى تجنب انتقاد الاجراءات الأمنية والتعليق على المواقف السياسية وعدم استعمال كلمات لها علاقة بالإرهاب، وخاطب أعضاء البعثة بدار الامام أمس، قائلا لا نكتب ولا نقول أشياء تجعل الآخرين يظنون أننا نريد أن نفسد عليهم أمنهم ، ونبه في هذا الصدد إلى أن الكثير لا تعجبهم مواقف الجزائر السياسية ، وأضاف فلا بد إذا فتح النقاش في اللقاءات والاجتماعات الالتزام بمواقف الخارجية الجزائرية التي تنص على الحوار والوحدة ونبذ الطائفية ورفض التوظيف السياسي للإسلام وغيرها ، في تلميح صريح منه لعدم التطرق للأزمة الخليجية مع قطر والصراع مع ايران وقضايا أخرى، وخلص المسؤول الأول عن قطاع الشؤون الدينية والأوقاف بالتأكيد على ضرورة أن تعكس مواقف أعضاء البعثة وتعليقاتهم وحواراتهم مواقف الجزائر.وكان لمحاولات الاختراق الفكري للحجاج الجزائريين جانبا هاما أيضا من كلام محمد عيسى، الذي طالب أعضاء البعثة بضرورة التصدي له، وقال إن آخر المحاولات في هذا الصدد رصدت مؤخرا لما حاول جماعة متقاعدين في جهاز رسمي لإحدى الدول تحريض الجزائريين بالبقاع المقدسة على إثارة الفوضى عند العودة إلى الجزائر ووصل الحد بهم إلى التساؤل عن أسباب عدم قيام ربيع عربي فيها، وأمر أعضاء البعثة قبل أربعة أيام فقط عن انطلاق أول رحلة نحو المدينة المنورة، برفض استضافة أي شخص بمخيمات الجزائر على خلفية أن الغزو الفكري يوجد في أماكن التجمعات، وشدد على منع دخول أية مطويات أو أشرطة CD للمخيمات وطلب الأمن السعودي إذا اقتضى الأمر، وختم كلامه بالتأكيد على عدم انسياق الحجاج الجزائريين وراء البروباغندا التي تستهدفهم، واستدرك بأنه لا يقصد السعودية بكلامه.

الواتس آب لتواصل أعضاء البعثة

في خطوة هي الأولى من نوعها لبعثة الحج الجزائرية، كشف الوزير محمد عيسى عن تواصل هؤلاء بتقنية الواتس آب ، حيث تم تشكيل مجموعة مصغرة للقيادة وأخرى موسعة للأعضاء، يتم من خلالها نقل الانشغالات ورصد التجاوزات التي يمكن أن تقع وتوثيقها بالصورة، ووفر في هذا الصدد الديوان الوطني للحج والعمرة شرائحا تسمح باستخدام هذه التقنية المتطورة.

22 ألف حاج لم يحصلوا على التأشيرة و9 آلاف لم يقتنوا التذكرة

تظهر آخر الأرقام التي كشف عنها مدير الديوان الوطني للحج والعمرة، يوسف عزوزة، أمس، منح القنصلية السعودية بالجزائر لـ 14 ألف تأشيرة لغاية يوم أمس، في حين قام 27 ألف حاج باقتناء تذكرة السفر، مع دفع 34600 حاج لتكاليف أداء هذه النسك على مستوى بنك الجزائر، في وقت أعلنت الخطوط الجوية عن تمديد فترة بيع هذه الأخيرة إلى غاية الخامس أوت الجاري.

1000 حاج معني بغرامة الـ 2000 ريال لحد الآن

عن الحجاج المعنيين بدفع رسم الألفيّ ريال التي فرضتها السعودية لمكرري الحج خلال الثلاث سنوات الماضية، قال عيسى في ندوة صحفية على هامش آخر لقاء بأعضاء بعثة الحج، إن 1000 جزائري معني بها -لحد الساعة- في انتظار استكمال العملية، مشيرا إلى أنهم طلبوا رخصة من الوزارة الأولى قصد تمكين هؤلاء من دفع الغرامة عبر المسار الالكتروني الذي دُفعت من خلاله تكاليف الحج بالدينار الجزائر.

1400 حاج معرض للإقصاء بسبب التكاليف

يهدد 1400 جزائري بالإقصاء من أداء الحج في حال ما لم يدفعوا تكاليف هذه الفريضة قبل انتهاء الآجال التي مددت لعدة مرات، علما أن هذه الأخيرة تقدر بـ 37 مليون سنتيم تدفع على مستوى شبابيك بنك الجزائر عبر الوطن.

القرعة والتأشيرة الالكترونيتان العام القادم

بخصوص التأشيرة الإلكترونية التي كانت مبرمجة هذا الموسم، فأرجأها وزير الشؤون الدينية للعام القادم، موضحا أن السلطات السعودية اختارت دولة غير الجزائر كنموذج لتجريب هذا النوع من التأشيرات، مشيرا إلى أنهم مستعدون لهذه الخطوة، وكذلك الأمر بالنسبة للقرعة الإلكترونية التي ستطبق الموسم القادم -على حد قوله-.