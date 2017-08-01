الجيش يتدخل في ليلة عصيبة بغابات المتيجة

رئة البليديين تحترق

عاش سكان ولاية البليدة ليلة عصيبة، أشعلت فتيلها النيران التي أتت على الأخضر واليابس بأغلب ربوع المتيجة، حرائق وصلت إلى الأهالي واستطاع سكان العمارات ووسط البليدة رؤيتها بالعين المجردة لاقترابها وكثافتها، مما جعلهم يعيشون الرعب في ليلة تبقى راسخة في الأذهان للارتفاع غير المسبوق لدرجة الحرارة وحسرتهم على ما أتلف من مناطق جميلة كانت متنفسهم الوحيد في ظل غياب المرافق السياحية الاخرى.

كانت غابات الشريعة الضحية الأكبر للنيران التي ّأتت على مساحتها وأشجارها المثمرة والمضللة ولم تستطع مصالح الحماية المدنية التحكم فيها رفقة أعوان مصالح حماية الغابات لكثافتها وسرعة انتشارها مما استدعى تدخل أفراد الجيش الوطني الذي وجد صعوبة كبيرة هو الآخر في اطفائها فقد استغرقت عملية الاخماد ساعات طويلة وليلة كاملة، وإلى منطقة حمام ملوان السياحية التي لم تسلم هي الأخرى من الحرائق فقد تحسر القريب والغريب لما ألت إليه صباحا مناطق خلابة وخضراء أصبحت رمادا بعدما كانت بساطا أخضرا وملاذا لعاشقي السياحة الطبيعية، كما تسببت النيران الكثيفة أيضا في قطع المسالك والطرق مثل الطريق الوطني رقم 8 في شطره الرابط بين الاربعاء والصوحان والمؤدي إلى تابلاط ولاية المدية، ومنطقة سيدي الكبير التراثية مكان موقع ضريح الوالي الصالح سيدي الكبير إلى جانب المناطق الغابية ببوعرفة كسيدي موسى التي لم تسلم هي الأخرى من ألسنة النيران. وقد أثار اندلاع الحرائق سخط سكان البليدة، فيما راح رواد مواقع التواصل الاجتماعي يطلقون غضبهم بتعليقات ساخرة عبر أكبر صفحات الفايسبوك متسائلين عن الأسباب التي قضت على متنفسهم الوحيد من مناطق خلابة.