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في حصيلة أسبوعية للحماية المدنية

إخماد 2629 حريق على المستوى الوطني

  01 أوت 2017 - 21:01   قرئ 13 مرة   0 تعليق   الوطني
إخماد 2629 حريق على المستوى الوطني

تمكنت مصالح الحماية المدنية بين 23 إلى 29 من جويلية من إخماد 2629 حريق تنوع بين المنزلي، الصناعي وحرائق مختلفـة خلال 3496 تدخل لذات الوحدات التي بدورها دعت المواطنين إلى ضرورة الالتزام بالقواعد الوقائية لتفادي ضربات الشمس بسبب الارتفاع المسجل في درجات الحرارة هذه الأيام.

 

أكد الملازم الأول بن خلف الله خالد، المكلف بالإعلام بمديرية الحماية المدنية بالجزائر العاصمة، على أن جل الحرائق المسجلة قد تم السيطرة عليها من قبل وحدات الحماية المدنية التي جندت بمختلف الآليات البشرية والمادية للسيطرة على أي كارثة طبيعية، وذلك باستجابة الأعوان الحاضرين في كل وقت للتصدي للحرائق منذ الدقائق الأولى للإعلان عن حالة الاستنفار القصوى للتصدي لهذه الأخيرة، وكذا حوادث المرور بالإضافة إلى حوادث الغرق سواء على مستوى الشواطئ والبرك وكذا السدود التي باتت قبلة للعديد من المصطافين خاصة منهم سكان المناطق الداخلية.

من جهتها أكدت المديرية العامة للحماية المدنية أنها سجلت 9حرائق مهمة بإقليم ولاية قالمة خلال الأربعة أيام الأخيرة أين ارتفعت درجة الحرارة بها لتقارب حدود الـ 53 درجة مئوية وقت الظهر، هذا الوقت الذي يعتبر فترة الذروة الذي سجلت فيه أغلب الحرائق، التي تدخل لإخمادها ذات العناصر، مشيرة إلى أن الوحدات التابعة لها كانت قد سجلت خلال ذات الفترة أي الأسبوع السالف الذكر 22480 تدخل جاء إثر تلقي مكالمات الاستغـاثة من طرف المواطنين، حيث شملت هذه الأخيرة مختلف مجالات أنشطة الحماية المدنية سواء المتعلقة بحوادث المرور، الحوادث المنزلية، الإجلاء الصحي إخماد الحرائق و تغطية الأجهزة الأمنية  لمختلف التظاهرات، من بينها10896 تدخــل خاص بعمليات الإجلاء الصحي، أيـن تم فــيها إسعاف وإجلاء 1540 جريح وتحويل 8936 مريض إلى المستشفيات من طرف أعوان الحماية، وفيما يخص حوادث المرور قامت وحدات الحماية المدنية بـ 2741 تـدخـل من أجل  1515 حادث  مرور أدت إلى وفاة 52 شخص وجرح 1928 آخرين تم إسعافهم ونقلهم إلى المراكز الاستشفائية، وعن أكثر الولايات التي سجلت فيها أثقل حصيلة أشارت ذات المصالح إلى تقدم ولاية المسيلة بتسجيلها لسبعة وفيات وجرح 54 آخريــن تم إسعافهم وتحويلهم إلى المراكز الاستشفائية على إثر 38 حوادث مرور.

منيرة ابتسام طوبالي

 

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