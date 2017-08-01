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عقب اتهام مرقي عقاري بالتزوير والاستيلاء على عقارات بفلفلة

برلمانيون وجمعيات يطالبون بفتح تحقيق حول نهب العقار بسكيكدة

  01 أوت 2017 - 21:01   قرئ 15 مرة   0 تعليق   الوطني
برلمانيون وجمعيات يطالبون بفتح تحقيق حول نهب العقار بسكيكدة

طالب ممثلو المجتمع المدني ببلدية فلفلة وعدد من أعضاء المجلس الشعبي ومواطني البلدية من الوزير الأول عبد المجيد تبون بفتح تحقيق شامل ضد مرقي عقاري بخصوص نهب العقار من خلال إيفاد لجان تحقيق وزارية والذي حسبهم غالط السلطات الولائية بسكيكدة بالتواطؤ مع عدة جهات للاستحواذ على 3 مساحات عن طريق التحويل لأجزاء من مساحته المشهرة والتعويض الكاذب.

 

في رسائل موجهة إلى كل من الوزير الأول، وزير الداخلية والجماعات المحلية، السكن، والي سكيكدة، وكذا رئيس دائرة سكيكدة مرفوقة بتقارير مفصلة ووثائق هامة -تحوز جريدة  المحور اليومي  على نسخ منها- استنكر 5 من أعضاء المجلس الشعبي البلدي والجمعيات المحلية وعدد من المواطنين قيام المرقي العقاري بالاستحواذ على القطعة الأرضية الواقعة بمحاذاة  ثانوية  مفدي زكرياء  وأسفل  مسجد النصر  بحي الإخوة عياشي من أجل إنجاز مشروع سكني جديد وذلك بسبب عدم وجود مخطط مسحي للمساحة المعنية بسبب رفض الجهة الوصية المصادقة على المشروع قبل تسوية النزاع العالق مع مديرية الشؤون الدينية والأوقاف والتنازل عن أرض المسجد المستولي عليها، كما أنه لم يتم المصادقة على هذه القطعة من قبل نواب المجلس الشعبي البلدي، الأمر الذي اعتبره هؤلاء تدخلا في صلاحياته واعتبار القطعة المتنفس الوحيد لسكان الحي بعدما تم تسجيلها من قبل المجلس السابق كمشروع لإنجاز مساحة خضراء. وكانت الجمعيات والمواطنين وعدد من أعضاء المجلس الشعبي البلدي بفلفلة قد اتهمت صاحب مشروع 50 سكن ترقوي مدعم على مساحة  4106 متر مربع بالبلدية الواقعة حوالي 18 كلم شرقي عاصمة ولاية سكيكدة بالتواطؤ للاستحواذ على ثلاث مساحات عن طريق التحويل والتزوير في المخططات وطالبت بتكليف مصالح الأمن بفتح تحقيق شامل على مستوى كل المصالح لكشف هذه العمليات، التي وحسب نص الشكوى دائما تمثلت في الاستحواذ على المساحة الأولى التي في الوقت الذي رخص للمرقي العقاري انجاز 50 وحدة سكنية فقط  على مساحة 4106 متر مربع قام برفعها إلى 80 وحدة سكنية ترقوية مدعمة، منها 30 وحدة سكنية خاصة من فئة ٌغرف، 5 غرف و 6 غرف، المساحة الثانية قدرت بـ948 متر مربع والتي بني عليها المدرسة القرآنية التابعة للمسجد القديم  حاول بناء فوقها 30 مسكن ترقوي خاص دون ترخيص، أما المساحة الثالثة فقدرت بـ 2000 متر مربع سلمت للمرقي العقاري كتعويض عن المساحة المتنازع عليها التابعة للمسجد القديم، حيث تم شراء هذه المساحة بالتراضي البسيط مباشرة من قبل الوكالة العقارية بهدف انجاز ما يقارب 150 وحدة سكنية والعديد من المحلات والمكاتب جلها دون ترخيص.

غالية -ن

 

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