في حصيلة للحماية المدنية بتيبازة

تسجيل 42 ألف تدخل و03 غرقى بالمناطق الصخرية

سجلت مصالح الحماية المدنية بولاية تيبازة منذ افتتاح موسم الاصطياف 4210 تدخل عبر الشواطئ والمناطق السياحية، حيث تم انقاذ 2556 شخص فيما تم اسعاف 1395 جريح بعين المكان.

أوضح المكلف بالإعلام على مستوى مديرية الحماية المدنية بتيبازة الملازم الأول ميشاليخ محمد، أن مصالحه سجلت ارتفاعا في عدد التدخلات على مستوى 42 شاطئ مسموح للسباحة أين تم نقل 256 شخص للمراكز الصحية ووفاة 3 أشخاص غرقا في المناطق الصخرية فقط حيث يعود السبب إلى حب المغامرة لدى بعض الشباب.

كما أوضح المتحدث، أن مصالحه سجلت 48 حريقا في مختلف المناطق الغابية والعشبية، حيث أدت إلى اتلاف 15 هكتارا من الصنوبر الحلبي والأدغال، 4 هكتارات من الأعشاب اليابسة، 19 هكتارا من القمح الصلب، 3 هكتارات من القمح اللين، 6 هكتارات حصيدة، 2940 حزمة تبن كما تم تسجيل هلاك 220 شجرة مثمرة وبعض الصناديق الخاصة بتربية النحل وبيت بلاستيكي.

وأضاف المتحدث-أنه وتطبيقا لتعليمات والي الولاية وقيادة الجهاز-فقد تم تسخير كل الامكانيات على مستوى الطرقات والشواطئ من اجل التدخل السريع حيث تم جندت فرق على مدار يوم كامل على مستوى الطريق السريع بواسماعيل-شرشال وكورنيش شنوة والشواطئ الغربية والشرقية للولاية خاصة وان المنطقة عرفت توافد كبير للمصطافين.