توقيف 6 أشخاص أبعدوا قاصرتين في تيزي وزو

تمكنت فرقة حماية الطفولة التابعة لمصلحة الشرطة القضائية بأمن ولاية تيزي وزو الأسبوع الماضي من توقيف 6 متورطين في تحريض قاصرتين على الفسق، حسبما أفاد به بيان لذات الهيئة اليوم الأربعاء.

وحسب المصدر فقد تمّ معالجة قضيتين منفصلتين متعلقتين بإبعاد وتحويل قاصرتين لم تكملا 18 سنة مع تحريضهما على الفسق وفساد الأخلاق، وتتعلق القضية الأولى بقاصر تنحدر من العاصمة، كانت محل بحث في قضية تورط فيها ثلاثة أشخاص بينهم امرأة، ينحدرون من ولايتي الجزائر وبومرداس، أما القضية الثانية، فكانت ضحيتها قاصر تنحدر من ولاية سطيف، تورط فيها أيضا 3 أشخاص ينحدرون من ولايتي سطيف وتيزي وزو.

وأشار البيان إلى أنّ المتهمين تم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تيزي وزو، أين تم وضع 5 منهم رهن الحبس المؤقت بمؤسّسة إعادة التربية والتأهيل بتيزي وزو، في حين صدر حكم قضائي في حق المتورطة السادسة بسنة حبسا غير نافذ.