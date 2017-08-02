سونلغاز تسجّل استهلاكا قياسيا جديدا للكهرباء يوم الإثنين

أعلنت شركة سونلغاز ، أمس الثلاثاء ، أن الاستهلاك الوطني للطاقة الكهربائية سجل يوم الإثنين رقما قياسيا جديدا نتيجة لارتفاع درجة الحرارة، بعد يوم واحد على تخطّي عتبة الاستهلاك المسجّلة قبل نحو عام.

وسجل متعامل النظام الكهربائي رقما قياسيا للقوة الكهربائية يوم الإثنين 31 جويلية 2017 على الساعة الثانية و النصف زوالا ( 14:30 ) بلغت 14.182 ميغاواط أي بزيادة بلغت 10.8% بالنسبة للذروة المسجلة في 1 أوت 2016 والتي بلغت 12.839 ميغاواط.

و كانت سونلغاز قد أشارت من قبل إلى أن استهلاك الطاقة الكهربائية وصل إلى ذروته يوم الأحد 30 جويلية على الساعة الثالثة زوالا ( 15:00) بتسجيل استهلاك 13.881 ميغا واط.

و جددت سونلغاز نداءها للمستهلكين بعقلنة استهلاكهم للطاقة الكهربائية، خصوصا في الفترة ما بين 13سا و 16سا وكذلك بين 20سا و 23سا.