51 حريقا أتلف 888 هكتار في 24 ساعة

سجلت مصالح الحماية المدنية خلال الـ24 ساعة الفارطة، نحو 51 حريقا أسفر عن إتلاف 888.5 هكتار من الغابات و546 هكتار من الأدغال، ومسّت هذه الحرائق بكثرة الولايات الشرقية على غرار الطارف، سكيكدة، تيزي وزو، البويرة وبجاية.

على هامش الندوة الصحفية للمركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرقات، قال العقيد، فاروق عاشور، أنّ مصالح الحماية المدنية سجلت 1028 حريق خلال الشهرين الماضيين، ما أسفر عن إتلاف 2423 هكتار من المساحات الغابية، و2682 من الأدغال و ألفين و699 هكتار من الحشائش، فضلا عن إتلاف 118 ألف شجرة مثمرة، مشيرا إلى أنّ العامل الرئيسي وراء هذه الحرائق يعود إلى الإرتفاع الكبير في درجات الحرارة والرياح التي ساهمت في انتشار بقع الحرائق.

وأضاف المتحدث ذاته، أنّ هنالك لجنة تضمّ كافة المصالح المعنية لتقييم الخسائر الناجمة عن الحرائق، لتعويض ملاّك الأراضي، كما تم تخصيص 446 وحدة للتكفل بحماية الغابات.