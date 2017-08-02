قتيل و7 جرحى إثر اصطدام سيارة بشاحنة في الجلفة

هلك شخص وأصيب 7 آخرون بجروح، فجر اليوم الأربعاء، جرّاء حادث مرور بالجلفة.

حسب ما علم من مصالح الحماية المدنية، فإنّ الحادث الذي وقع بالجهة الجنوبية للولاية على محور الطريق الولائي رقم 189 الرابط بين التجمع السكاني عين الناقة وبلدية مسعد في اصطدام مباشر بين سيارة نقل جماعي وشاحنة ذات مقطورة كانت مركونة بالطريق ذاته.

وخلّف هذا الحادث على الفور مقتل سائق السيارة وإصابة 7 من مرافقيه بجروح واصابات مختلفة تم تحويلهم على إثرها إلى مستشفى مدينة مسعد.

من جهتها، فتحت المصالح الأمنية المختصة تحقيقا لمعرفة أسباب وملابسات هذا الحادث.

للإشارة، سجلت مصالح الحماية المدنية حصيلة ثقيلة خلال الـ 24 ساعة الماضية تمثلت في وقوع 10 حوادث مرورية متفرقة وقعت عبر إقليم الولاية أسفرت في مجملها على مصرع شخص واصابة 16 آخرين بجروح مختلفة.