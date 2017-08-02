لقوا تضامنا منقطع النظير من طرف المواطنين

رجال الحماية المدنية والجيش يكابدون حرّ الحرائق

تتواصل سلسلة الحرائق عبر مختلف غابات الوطن مسجلة خسائر كبيرة في الغطاء النباتي والغابي، للأسبوع الثاني على التوالي، حيث سجلت مصالح الحماية المدنية عشرات الحرائق التي أتت على مئات الهكتارات من الغابات والنباتات، في وقت لم تُثن الحرائق من عزيمة رجال الجيش وأعوان الحماية المدينة وحراس الغابات، الذين يكابدونها لساعات وأيام، لإخماد ما يمكن إخماده، في وقت لاقى هؤلاء دعما كبيرا من طرف المواطنين الذين ساهموا بدورهم في مد يد العون لهم.

تسببت الحرائق التي مست 13 بلدية بولاية بومرداس خلال الـ 48 ساعة الأخيرة ببومرداس في وفاة شاب بقرية كدية لعرايس التابعة لبلدية لقاطة بدائرة برج منايل إثر محاصرته للنيران نشبت في الأدغال بذات المنطقة، وتوفي الشاب ذو الـ 20 سنة متأثرا بإصابته بحروق من الدرجة الثانية بمستشفى برج منايل حسب ما افاد ب مدير الحماية المدنية لبومرداس العقيد محمد محمودي. وأوضح ذات المسؤول أن مصالح الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على الحرائق إلى غاية يوم أمس وإخماد 24 حريقا منها 10 حرائق معتبرة عبر 13 بلدية متضررة من الحرائق بكل من الثنية، زموري، بني عمران ولقاطة بدائرة برج منايل اولاد عيسى ويسر، بودواو، قدارة، كاب جنات، أعفير، سيدي داود مخلفة ذعرا كبيرا في أوساط السكان المجاورين ،وجندت لهذه العملية وسائل مادية معتبرة أزيد من 80 عونا و16 شاحنة إطفاء و4 سيارات إسعاف مدعمة بفرق الدرك الوطني ومصالح الغابات والبلديات، وتسببت في نشوب هذه الحرائق الحرارة المرتفعة وساعد على انتشارها بالمناطق المذكورة هبوب رياح جنوبية شمالية قوية، وأتت هذه الحرائق على حوالي 46 هكتارا من الأدغال والأحراش والأشجار المثمرة التين، وأحصت مصالح الفلاحة ببومرداس خسائر معتبرة في القطاع الفلاحي بالولاية حيث اتلفت النيران مدجنة ببلدية تاورقة بها حوالي ألف دجاجة حسب ما أفاد به رئيس مصلحة الإنتاج والدعم التقني بمديرية الفلاحة ببومرداس رشيد مسعودي أمس، و12 رأسا من الأغنام ببلدية يسر و100 خلية نحل متفرقة بعدة بلديات و9 هكتارات من الأشجار المثمرة منها 3 هكتارات من أشجار الزيتون إضافة الى إتلاف حوالي 3 آلاف حزمة تبن.

الحرائق تعرقل العبور بالمركز الحدودي لأم الطبول في الطارف

تسببت الحرائق التي شبت في جبال أم الطبول بولاية الطارف في الـ48 ساعة الأخيرة، في انقطاع التيار الكهربائي ليلة أول أمس، بالمركز الحدودي بأم الطبول، ما أجبر مسؤولو المركز على منع المسافرين القادمين من تونس من دخول التراب الوطني، وتخوفت شرطة الحدود ومصالح الجمارك لتعرض المسافرين لأي مكروه في طريق أم الطبول خاصة أن غالبية الجبال والمرتفعات في المناطق الحدودية بين الجزائر وتونس كانت تحت رحمة الحرائق، وقامت مصالح الحماية المدنية وعناصر الجيش الوطني الشعبي بإطفاء هذه الحرائق، كما عرفت بعض المناطق في طبرقة التونسية أيضا اشتعال نيران دفعت حتى السكان لمغادرة مقار سكنهم، وتخوفت بعض العائلات المتجهة الى تونس من وقوع أي حادث بسبب هذه الحرائق خاصة أن المراكز الحدودية عرفت توافد كبير للسياح الجزائريين المتجهين الى تونس.

النيران تتلف 26 هكتارا من الغابات بالشلف

تسببت الحرارة المرتفعة المسجلة بولاية الشلف، خلال اليومين الفارطين، والتي تخطت حدود 45 درجة مئوية، في نشوب حريقين بكل من منطقة أولاد بن عبد القادر وبيسة، ما تسببت في إتلاف 26 هكتارا منها حيث حوالي 23 هكتارا محروقة بأولاد بن عبد القادر من المساحات الغابية والأحراش، و3.5 هكتار على مستوى غابة بيسة ببلدية الزبوجة من الغطاء النباتي.

2051 تدخل خلال جويلية المنصرم ببلعباس

كشفت مديرية الحماية لولاية سيدي بلعباس 2051 تدخل، خلال شهر جويلة المنصرم تسبب في وفاة 22 شخصا وجرح 463 جريح. ففي عدد التدخلات سجلت ذات المصالح 1178 تدخل، بنقل 20 جثة و304 جريح إلى جانب 725 مريض إلى المصالح الاستشفائية، في حين تم تسجيل 119 تدخل في حوادث مرور حلفت ضحيتين و159 جريح تم نقلهم إلى مصلحة الاستعجالات، فيما تم تسجيل 300 تدخل، 37 منها يتعلق بحرائق الغابات و263 حريق اخر، إضافة إلى تسجيل 454 تدخل ضمن اختصاص مصالح الحماية المدنية لبلعباس التي تدعمت بالرتل المتنقل للنعامة لدعم مكافحة حرائق الغابات التي تجتاح المنطقة الجنوبية.

النيران تلتهم الأشجار في برج بوعريريج

أتت ألسنة النيران التي اندلعت بغابات وأحراش إقليم ولاية برج بوعريريج خلال الـ24 ساعة الماضية على أزيد من 35 شجرة من أشجار اللوز، الكرم والزيتون المتواجدة بقرية السيافة أولاد مهدي ببلدية حسناوة شمال برج بوعريريج، حيث خلفت النيران المندلعة نتيجة الارتفاع الكبير في درجة الحرارة التي فاقت الـ45 درجة مئوية بالمرتفعات الشمالية خسائر مادية جسيمة، ممثلة في اتلاف العشرات من الأشجار المثمرة، وقد عاشت مصالح الحماية المدنية لولاية البرج برفقة محافظة الغابات بالولاية حالة طوارئ استثنائية بالمناطق الجبلية الشمالية التي عرفت اندلاع العديد من الحرائق لأسباب طبيعية ومناخية، كما تم تسجيل هلاك 05 أشجار مثمرة للزيتون بقرية بوقرنازن التابعة لبلدية المنصورة غرب برج بوعريريج، في وقت تفحمت صباح أمس هكتارات من الثروة الغابية بقرية زنونة التابعة لبلدية اليشير والمحاذية للطريق السيار شرق غرب، وهي الوضعية الاستثنائية التي جعلت الفلاحين يعيشون على وقع الخسائر المادية الجسيمة، خاصة وأن أغلب الفلاحين غير مأمنين لأراضيهم الفلاحية، يحدث هذا في الوقت الذي جندت فيه مصالح الحماية المدنية رفقة وحداتها الاقليمية المنتشرة على مستوى الدوائر العشرة 10 كافة الامكانيات المادية والبشرية من أجل التقليل من الخسائر خلال شهر أوت الجاري أين سجلت الموسم الماضي أعلى حصيلة من الخسائر وتعكف المصالح المعنية على التقليل منها هذا الموسم بضمان التواجد الميداني بالقرب من مواقع النقاط السوداء.