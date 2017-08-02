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درجات الحرارة ساهمت في ارتفاع معدل الاستهلاك اليومي

الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي تزيد معاناة الجزائريين في عز الصيف

  02 أوت 2017 - 22:59   قرئ 197 مرة   0 تعليق   الوطني
الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي تزيد معاناة الجزائريين في عز الصيف

 المواطنون يرتقبون فواتير الكهرباء بتخوف كبير

حالات التسممات الغذائية مرشحة للارتفاع

خلفت الانقطاعات المتكررة للكهرباء بمختلف ولايات الوطن، خسائر مادية فادحة للمتعاملين الاقتصاديين والمواطنين بعدما تعطلت مصالح المؤسسات وتعرض الأجهزة الكهربائية إلى التلف.

 

لم تمر الأيام الأخيرة بحرارتها المرتفعة على الجزائريين بردا وسلاما عليهم، فبعد موجة الحر التي عرفتها العديد من ولايات الوطن وارتفاع عدد الحرائق المسجلة في غابات الجزائر، تلتها الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، ما زاد من معاناة المواطن الجزائري هو تعرض أجهزته الكهربائية إلى التلف، مما ألحق به خسائر مادية هو في غنى عنها.

ويبدو أن الارتفاع الكبير الذي عرفه الاستهلاك الوطني للطاقة الكهربائية خلال الأيام الأخيرة حسب ما أعلنت عنه شركة سونلغاز في بيان لها أول أمس،  يعود إلى ارتفاع درجة الحرارة، حيث سجل متعامل النظام الكهربائي رقما قياسيا للقوة الكهربائية يوم الاثنين 31 جويلية 2017 على الساعة الثانية والنصف زوالا بلغت 14.182 ميغاواط أي بزيادة بلغت 10.8 بالمائة بالنسبة للذروة المسجلة في 1 أوت من السنة الماضية  2016  والتي بلغت 12.839 ميغاواط، إلا أن ارتفاع الطلب على الطاقة لا يبرر الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي في العديد من الولايات والتي خرج غالبية مواطنيها إلى الشارع  للاحتجاج على هذه الوضعية التي أصبحت عادة سيئة وسيناريو يتكرر كل سنة.

في الصدد ذاته، أكد الخبير الاقتصادي كمال رزيق، أن شركة  سونلغاز  أصبحت عاجزة عن تلبية وتغطية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية، موضحا في اتصاله مع  المحور اليومي ، أن الملايين من الشقق الموزعة مؤخرا على المواطنين وتشييد الآلاف من المصانع والشركات وتحسن المستوى المعيشي لدى غالبية ساهم بشكل كبير في ارتفاع معدل الاستهلاك اليومي للطاقة، داعيا في الوقت ذاته، إلى ضرورة فتح المجال أمام الخواص للاستثمار في إنتاج وتوزيع الكهرباء، بعدما فشلت الشركة العمومية  سونلغاز  في تغطية متطلبات السوق.

وانتقد رزيق الطريقة التي تعتمد عليها سونلغاز لإعداد واحتساب تكاليف الكهرباء والتي تبقى غامضة على حد قوله، قائلا إن المواطنين سيفاجئون بمبالغ مالية كبيرة في فواتير الكهرباء خلال هذا الثلاثي بفعل الاستهلاك الكبير للطاقة الكهربائية في فصل الصيف واستعمالهم للمكيفات الهوائية، بالإضافة إلى الارتفاع المحسوس لتسعيرة الكهرباء الذي جاء بها قانون المالية 2016. 

من جهته، أكد رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، مصطفى زبدي، تضرر العديد من المستهلكين جراء تعرض أجهزتهم الكهرومنزلية إلى التلف بعد الانقطاعات المتكررة الذي عرفها التيار الكهربائي في الأيام الأخيرة، موضحا في اتصاله بـ  المحور اليومي  أن تذبذب التي كانت غالبيتها انقطاعات ظرفية ألحقت خسائر مادية فادحة، قائلا في هذا الصدد  إن المنظمة تلقت العشرات من شكاوى المستهلكين حول تعرض أجهزتهم الكهربائية إلى التلف بسبب تذبذب التيار الكهربائي .

في السياق ذاته، حذر زبدي من انتشار ظاهرة التسممات الغذائية خلال هذه الفترة بعد فساد المواد الغذائية ومنها المنتجات المجمدة، التي تستلزم شروط حفظ محددة، موضحا أن انقطاع التيار الكهربائي لفترة طويلة يعرض تلك الأخيرة إلى التلف، داعيا التجار إلى ضرورة تحمل مسؤولياتهم كاملة والتخلص من السلع الفاسدة وعدم بيعها، حرصا على صحة وسلامة الزبائن.

وبخصوص الخسائر التي تعرض لها المواطنين بفعل التذبذب الحاصل في التيار الكهربائي، دعا رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه جميع المتضررين إلى التوجه نحو مصالح شركة  سونلغاز  للمطالبة بالتعويض، متمنيا أن تتجاوب الشركة معهم، متمنيا ألا يتكرر سيناريوهات السنوات الماضية، أين كانت الشركة  ترمي الكرة في مرمى شركات التأمين ، مؤكدا حرص المنظمة وعملها الجاد من أجل الدفاع على جميع حقوق المستهلكين القانونية.

لطفي العقون 

 

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