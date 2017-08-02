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الاتفاق على دعم تنقل طلبة الدكتوراه

حجار وسفير فرنسا بالجزائر يتطرقان إلى واقع التعاون الثنائي

  02 أوت 2017 - 22:54   قرئ 64 مرة   0 تعليق   الوطني
حجار وسفير فرنسا بالجزائر يتطرقان إلى واقع التعاون الثنائي

استعرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار مع سفير فرنسا بالجزائر كزافيي دريونكور سبل التعاون الثنائي وكذا الاتفاقات والاتفاقيات الـ 834 الموقعة بين الجامعات الجزائرية والفرنسية، كما شملت المحادثات الملف المتعلق بمعاهد العلوم والتكنولوجيات المطبقة، داعيا الخبراء الفرنسيين إلى تقديم المساعدة لإنشاء هذا النوع من المعاهد، واتفق الطرفان على دعم تنقل طلبة الدكتوراه والتبادل بين الجامعات الجزائرية والفرنسية، حسبما أفاد به بيان للوزارة، أمس.

 

أوضح البيان أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار استقبل سفير فرنسا بالجزائر كزافيي دريونكور الذي تطرق معه إلى سبل ووسائل تعزيز روابط التعاون القائم بين الجزائر وفرنسا. وجاء في البيان أن الطرفان استعرضا أثناء لقائهما الاتفاقات والاتفاقيات الـ 834 الموقعة بين الجامعات الجزائرية والفرنسية، كما أوضح البيان ذاته أن الرقم يعكس أهمية هذا التعاون لاسيما في مجال التكوين والتعليم العالي وكذا البحث العلمي. كما شملت المحادثات ملفات أخرى لاسيما تلك المتعلقة بمعاهد العلوم والتكنولوجيات المطبقة، حيث التمس قطاع التعليم العالي مساعدة خبراء فرنسيين لإنشاء هذا النوع من المعاهد.

وأشار البيان إلى أن هناك معاهد شاركت بشكل ملموس في التطور الاجتماعي والاقتصادي في مختلف مناطق الوطن، حيث تخرجت الدفعة الأولى التي تتكون من حوالي أربعين حائز على شهادات تطبيقية سنة 2017 من معهد المحروقات بورقلة.

حسب البيان يعتزم الطرف الجزائري في هذا الإطار توسيع هذا النوع من التعليم بولايتيّ وهران وبشار عن طريق فتح معهدين آخرين الأول يتعلق بصناعة السيارات والثاني في مجال المحروقات. تعتبر حصيلة هذا التعاون-حسب الطرفان- ملموسة جدا وتبشر بمستقبل واعد، كما أعربا عن رغبتهما في تتبع فرص جديدة للتعاون لاسيما في مجال البحث العلمي قصد تجسيد مختلف مشاريع البحث المنجزة على مستوى مخابر الجامعات الجزائرية لاسيما في إطار العلاقة بين المؤسسة والجامعة.

كما اتفقا على تشجيع منشورات أعمال البحث العلمي في مجلات ذائعة الصيت على غرار  سكوربوس  وغيرها قصد تحسين تصنيف الجامعات الجزائرية، واتفق حجار ودريونكور على دعم تنقل طلبة الدكتوراه والتبادل بين الجامعات الجزائرية والفرنسية لاسيما عن طريق التوقيع على الاتفاقيات الجامعية.

وفي الأخير تطرق الطرفان إلى مسائل أخرى أثناء لقائهما لاسيما المتعلقة بالتوقيع على اتفاقيات التعاون في مجال العلوم الطبية والبحث العلمي.

بوعلام حمدوش

 

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