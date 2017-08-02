وزارة الداخلية تفتح أبوابها أمام المواطنين لإثراء النص الناظم لها

الديمقراطية التشاركية منفذ السلطات لمعالجة شبح العزوف الانتخابي

حرّك عزوف الجزائريين عن ممارسة السياسة السلطات العليا للبلاد، لا سيما أنّها أوعزت أسباب ذلك إلى ضعف الديمقراطية التمثيلية ممثلة في المنتخبين الوطنيين والمحليين، حيث اقترحت الديمقراطية التشاركية ، وفتحت المجال أمام المواطنين لإثراء مشروع النص المنظم لها، عبر الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية على فايسبوك .

دعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم، المواطنين، إلى الإسهام في إثراء مشروع النص المتعلق بالديمقراطية التشاركية، الذي نشرت أجزاء منه عبر صفحتها الرسمية على موقع فايسبوك ، ووعدت بأخذ تلك الإسهامات بعين الاعتبار.

أكدت مصالح الداخلية في منشورها أن الوزير نور الدين بدوي، يولي أهمية خاصة لإنجاح مسار إعداد النص التنظيمي المتضمن الديمقراطية التشاركية، ويدعو المواطنين إلى المساهمة في إثراء النص وتجسيد هذا النمط الجديد للحكامة المحلية، بإرسال مساهماتهم عبر البريد الإلكتروني .d mocrat_particip@interieur.gov.dz جاء في نص المشروع في مسودته الأولية، أنه يهدف إلى معالجة الأسباب التي دفعت المواطن إلى تسجيل عزوف عن المشاركة في الانتخابات، بسبب النقائص التي سجّلت على الديمقراطية التمثيلية، وكذا القطيعة بين المنتخب والناخب بعد الانتخابات، وتزايد المطالبة والاحتجاجات الشعبية، وبالخصوص ركّزت على أن الديمقراطية التشاركية تعطي طابع الشرعية بالتضمين.

بموجب هذا النص يصبح بإمكان المواطن، الحصول على المعلومة والاستشارة والمشاركة في القرار، وحتى تمويل بعض المشاريع التنموية، واعتبرت ذات المصالح أن الديمقراطية التشاركية تكملة للديمقراطية التمثيلية، لأنها فضاء تعتبر فيه مكانة المواطن هي الغالبة وتتبنى قبولا عاما وغير مقيد للمجتمع ، ويمكن لأي مواطن يتمتع بحقوقه المدنية ممارسة حقه في المشاركة، كما يمكن لمجموعة من مواطنين منتظمين في إطار الجمعيات، الأشخاص ذوي الكفاءة، مجموعة من الجمعيات التي تنشط جماعيا وكل تجمّع يضم جمعيات ولجان الأحياء ومواطنين غير منخرطين فيها، ويستشار المواطن في النقاشات السياسية حول مشاريع ذات منفعة عمومية، خلال وبعد إنجاز المشاريع، في مخططات التنمية المحلية، أجهزة التعمير، التخطيط العمراني والتهيئة الإقليمية، إصلاح إجراءات التحقيق العمومي، وذلك بتحسين نظام الاستشارة مع الجمهور المعني والاطلاع الأمثل على ملفّ التحقيق، المساهمة والمشاركة في إتمام المرفق العمومي وإنجاز المشاريع ذات المنفعة العمومية بمبادرة من المواطنين أو تلك المتعلقة بالسلطة العمومية، بالإضافة إلى الحصول على الوثائق والعقود الإدارية التي تهمه والحق في صياغة عريضة أو اقتراح شريطة أن يتلق ردا عليها.

تؤطّر هذه المشاركة هيئات وتنظيمات على غرار لجنة الحي، لجنة المشاركة المختصة للولاية والبلديات المركزية للولاية التي يتعدى سكانها 100 ألف ساكن، الهيئة الاستشارية للبلدية أو الولاية، لجان القرية، الهيئات الاستشارية التي يمكن أن تكون ما بين الجماعات، الهيئات التي يمكن أن تتحصل على طابع المنفعة العمومية والهيئات التي تمّ تأسيسها بقرار صادر عن البلدية أو الولاية حسب الوضعية، وتنشئ الهيئات المشاركة لمدة عهدة انتخابية وستة أشهر كأقصى حد بعد تنصيب المجالس الجديدة.

لا يمكن للمواطن ممارسة المشاركة في المهام أو الصلاحيات المكرسة قانونا للمجالس المنتخبة، التنظيم الإقليمي للبلاد، إنشاء أو اندماج أو تفكيك جماعة محلية، قضايا تتعلق بالدفاع الوطني، الأمن وحماية الأملاك والأشخاص، الشرطة القضائية بكل أشكالها، النقاشات السياسية، المؤيدين ونشاط التأييد، سير الحملات والعمليات الانتخابية وتنظيم مصالح الدولة وسيرها وتسيير مالية الجماعات المحلية، حيث لا يمكن استشارة المواطنين حول هذه النقاط.

ستتكفل لجنة بمراجعة شاملة لكل المقترحات التي يقدمها المواطنون وصياغتها على شكل مواد قانونية، وستكون المجالس الشعبية البلدية بمجرد مصادقة البرلمان على قانون الديمقراطية التشاركية، ملزمة بنشر كافة القرارات المتخذة بشأن تسيير الشؤون المحلية، ليتسنى للمواطن الاطلاع عليها بكل شفافية، وبعيدا عن التكتم والسرية.