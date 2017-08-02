شريط الاخبار
تنسيقية المساعدين التربويين ترفض آليات التوظيف 6 ملايين غرامة على مكرري الحج وبنك الجزائر يتكفل بتحويلها ألمانيا ترحّل623 مغاربي خلال السداسي الأول من السنة الجارية الجزائر متمسكة بالحل السلمي في ليبيا وترفض التدخل الأجنبي قدماء أمدياس يعتزمون إحياء أفكار الهاشمي شريف النزيف الداخلي يهدد استمرار الحركة الشعبية إتلاف 800 هكتار من الغابات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة الأسلاك الأمنية مجنّدة لإجلاء السكان وإطفاء الحرائق الديمقراطية التشاركية منفذ السلطات لمعالجة شبح العزوف الانتخابي سيارات مرسيدس كلاس جي للخواص بداية من العام المقبل حجار وسفير فرنسا بالجزائر يتطرقان إلى واقع التعاون الثنائي الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي تزيد معاناة الجزائريين في عز الصيف رجال الحماية المدنية والجيش يكابدون حرّ الحرائق الجزائر تشرع في ترحيل المهاجرين الأفارقة الدرك يحقق في أسباب حرائق الغابات الأخيرة دوائر أجنبية رسمية تحرض المعتمرين على إثارة ربيع عربي بالجزائر تسجيل 42 ألف تدخل و03 غرقى بالمناطق الصخرية وزارة التعليم العالي تمنح فرصة ثانية للطلبة الراغبين في تغيير رغباتهم الحكومة تخيّر مصانع تركيب السيارات بين خفض الأسعار أو المنع من النشاط ارتفاع عدد السياح الجزائريين في تونس بـ 50,4 بالمائة خلال السداسي الأول برلمانيون وجمعيات يطالبون بفتح تحقيق حول نهب العقار بسكيكدة إخماد 2629 حريق على المستوى الوطني رئة البليديين تحترق تعيين فاروق بوكليخة مديرا عاما لديوان الخدمات الجامعية حجار يكشف عن توفير 49 ألف سرير جديد هذه السنة محتجون يطالبون بحقيقة وفاة سجين داخل مؤسسة عقابية حاملو الماجستير والدكتوراه يحتجون اليوم أمام مقر الوزارة تواصل ارتفاع أسعار مواد البناء والمتعاملون يتهّمون المضاربين الإهمال واللامبالاة وراء وفاة الأم وجنينها في الجلفة 12 الرقم الأخضر الجديد لاتصالات الجزائر لمعالجة الانقطاعات جزائريون يتفاعلون مع العملية الأخيرة للجيش بتيبازة الجزائر لم تُقيّد عملية تنقل الأشخاص حتى في أصعب الظروف بدة يطمئن الجزائريين بانخفاض أسعار السيارات تاج يطالب بلجنة تحقيق في وفاة حامل وجنينها بالجلفة وزارة التجارة تنفي ارتفاع أسعار العجائن الأرسيدي يقلل من شأن الاستقالات ويتهم منشقيه بـ التآمر تحييد 8 إرهابيين في قوراية بتيبازة دفتر الشروط الجديد سيحمل شروطا جدية والتصدير أولوية رزيق: نثمن قرار الحكومة بمحاربة الفساد وتطهير العقار من الدخلاء إغماءات.. اختناقات وإصابات بضربات الشمس عبر الولايات
  1. الرئيسية
  2. الوطني
  3. الديمقراطية التشاركية منفذ السلطات لمعالجة شبح العزوف الانتخابي

وزارة الداخلية تفتح أبوابها أمام المواطنين لإثراء النص الناظم لها

الديمقراطية التشاركية منفذ السلطات لمعالجة شبح العزوف الانتخابي

  02 أوت 2017 - 23:03   قرئ 8 مرة   0 تعليق   الوطني
الديمقراطية التشاركية منفذ السلطات لمعالجة شبح العزوف الانتخابي

حرّك عزوف الجزائريين عن ممارسة السياسة السلطات العليا للبلاد، لا سيما أنّها أوعزت أسباب ذلك إلى ضعف الديمقراطية التمثيلية ممثلة في المنتخبين الوطنيين والمحليين، حيث اقترحت  الديمقراطية التشاركية ، وفتحت المجال أمام المواطنين لإثراء مشروع النص المنظم لها، عبر الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية على  فايسبوك .

 

دعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم، المواطنين، إلى الإسهام في إثراء مشروع النص المتعلق بالديمقراطية التشاركية، الذي نشرت أجزاء منه عبر صفحتها الرسمية على موقع  فايسبوك ، ووعدت بأخذ تلك الإسهامات بعين الاعتبار.

أكدت مصالح الداخلية في منشورها أن الوزير نور الدين بدوي، يولي أهمية خاصة لإنجاح مسار إعداد النص التنظيمي المتضمن الديمقراطية التشاركية، ويدعو المواطنين إلى المساهمة في إثراء النص وتجسيد هذا النمط الجديد للحكامة المحلية، بإرسال مساهماتهم عبر البريد الإلكتروني  .d mocrat_particip@interieur.gov.dz جاء في نص المشروع في مسودته الأولية، أنه يهدف إلى معالجة الأسباب التي دفعت المواطن إلى تسجيل عزوف عن المشاركة في الانتخابات، بسبب النقائص التي سجّلت على الديمقراطية التمثيلية، وكذا القطيعة بين المنتخب والناخب بعد الانتخابات، وتزايد المطالبة والاحتجاجات الشعبية، وبالخصوص ركّزت على أن الديمقراطية التشاركية تعطي طابع الشرعية بالتضمين.

بموجب هذا النص يصبح بإمكان المواطن، الحصول على المعلومة والاستشارة والمشاركة في القرار، وحتى تمويل بعض المشاريع التنموية، واعتبرت ذات المصالح أن الديمقراطية التشاركية تكملة للديمقراطية التمثيلية، لأنها فضاء تعتبر فيه مكانة المواطن هي الغالبة وتتبنى قبولا عاما وغير مقيد للمجتمع ، ويمكن لأي مواطن يتمتع بحقوقه المدنية ممارسة حقه في المشاركة، كما يمكن لمجموعة من مواطنين منتظمين في إطار الجمعيات، الأشخاص ذوي الكفاءة، مجموعة من الجمعيات التي تنشط جماعيا وكل تجمّع يضم جمعيات ولجان الأحياء ومواطنين غير منخرطين فيها، ويستشار المواطن في النقاشات السياسية حول مشاريع ذات منفعة عمومية، خلال وبعد إنجاز المشاريع، في مخططات التنمية المحلية، أجهزة التعمير، التخطيط العمراني والتهيئة الإقليمية، إصلاح إجراءات التحقيق العمومي، وذلك بتحسين نظام الاستشارة مع الجمهور المعني والاطلاع الأمثل على ملفّ التحقيق، المساهمة والمشاركة في إتمام المرفق العمومي وإنجاز المشاريع ذات المنفعة العمومية بمبادرة من المواطنين أو تلك المتعلقة بالسلطة العمومية، بالإضافة إلى الحصول على الوثائق والعقود الإدارية التي تهمه والحق في صياغة عريضة أو اقتراح شريطة أن يتلق ردا عليها.

تؤطّر هذه المشاركة هيئات وتنظيمات على غرار لجنة الحي، لجنة المشاركة المختصة للولاية والبلديات المركزية للولاية التي يتعدى سكانها 100 ألف ساكن، الهيئة الاستشارية للبلدية أو الولاية، لجان القرية، الهيئات الاستشارية التي يمكن أن تكون ما بين الجماعات، الهيئات التي يمكن أن تتحصل على طابع المنفعة العمومية والهيئات التي تمّ تأسيسها بقرار صادر عن البلدية أو الولاية حسب الوضعية، وتنشئ الهيئات المشاركة لمدة عهدة انتخابية وستة أشهر كأقصى حد بعد تنصيب المجالس الجديدة.

لا يمكن للمواطن ممارسة المشاركة في المهام أو الصلاحيات المكرسة قانونا للمجالس المنتخبة، التنظيم الإقليمي للبلاد، إنشاء أو اندماج أو تفكيك جماعة محلية، قضايا تتعلق بالدفاع الوطني، الأمن وحماية الأملاك والأشخاص، الشرطة القضائية بكل أشكالها، النقاشات السياسية، المؤيدين ونشاط التأييد، سير الحملات والعمليات الانتخابية وتنظيم مصالح الدولة وسيرها وتسيير مالية الجماعات المحلية، حيث لا يمكن استشارة المواطنين حول هذه النقاط.

ستتكفل لجنة بمراجعة شاملة لكل المقترحات التي يقدمها المواطنون وصياغتها على شكل مواد قانونية، وستكون المجالس الشعبية البلدية بمجرد مصادقة البرلمان على قانون الديمقراطية التشاركية، ملزمة بنشر كافة القرارات المتخذة بشأن تسيير الشؤون المحلية، ليتسنى للمواطن الاطلاع عليها بكل شفافية، وبعيدا عن التكتم والسرية. 

حكيمة ذهبي

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الوطني

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات