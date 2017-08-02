فئات عريضة من المواطنين تعلن عن تضامنها مع أفراد الأمن والحماية المدنية

الأسلاك الأمنية مجنّدة لإجلاء السكان وإطفاء الحرائق

يبذل الجيش الوطني الشعبي ومختلف مصالح الأمن الوطني ووحدات الحماية المدنية، جهودا جبارة لإطفاء الحرائق وإجلاء السكان من المناطق المحاصرة بالنيران التي اندلعت عبر عدد من المناطق الواقعة بولايات شرق ووسط الوطن، في ظل توقعات الأرصاد الجوية باستمرار الارتفاع الرهيب في درجات الحرارة خلال الساعات القادمة، ووضعت العديد من مفارز الجيش الوطني الشعبي التابعة لقطاعات عملياتية بالمناطق المعنية بالنشرية الخاصة للأحوال الجوية، كافة وسائلها المادية والبشرية لتجاوز الوضع.

وضعت مفارز الجيش الوطني الشعبي التابعة لقطاعات عملياتية مختلفة، كافة وسائلها المادية والبشرية لفك العزلة عن سكان المناطق التي شهدت لهيب النيران خلال الأسابيع القليلة الماضية والتي ما زالت ملتهبة في عدد من المناطق، ناهيك عن تجنّد مصالح الحماية المدنية والدرك الوطني والشرطة، التي سخّرت وسائلا مادية ضخمة لإطفاء الحرائق وإجلاء السكان المتضررين، واستنادا للمصالح ذاتها، تم تسخير لهذا الغرض وسائل مادية ضخمة من طرف الجيش الوطني الشعبي لتقديم المساعدة لأعوان الحماية المدنية في إطفاء الحرائق التي أتت على مساحات غابية شاسعة من ولايات الوسط والشرق، كما قامت بتوزيع حصص من المواد الغذائية الأساسية في الولايات المتضررة.

تنفيذا لتعليمات قائد الدرك الوطني، قام قادة المجموعات الإقليمية بتفعيل مخططاتهم التدخلية المجهزة، التي تم تحضيرها حسب خصوصية كل إقليم وميزات كل موسم تأهبا لأي طارئ، يبقى فقط تفعيلها عند اللزوم، وهو ما تم استباقه في الظروف الجوية الحالية التي عرفتها خاصة مناطق وسط وشرق البلاد تفاديا لأي مفاجأة، وهذا ما تجلى مباشرة مع بداية الارتفاع المحسوس في درجات الحرارة، كما قامت الوحدات القاعدية للدرك الوطني والمتمثلة في الوحدات الإقليمية ووحدات أمن الطرقات، بتعزيز حضورها الميداني في الزمان والمكان، والانتشار الجيد، حسب درجة تأثر كل منطقة، بتكتيف ومضاعفة الدوريات عبر جميع المحاور خاصة التي تعرف خاصة اندلاع النيران، مع وضع سدود توجيهية لإعطاء الحلول الميدانية لمستعملي الطريق، بالتنسيق مع مستعملي قاعات العمليات المحلية التابعة للمجموعات الإقليمية.

أبلغت الحماية المدنية، في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني، إجراءات احترازية للمواطنين لمواجهة موجة الحرّ، ولقيت مواجهة أعوان الحماية المدنية، الشرطة، الدرك وأفراد الجيش الوطني الشعبي، لأشعّة الشمس الحارقة، خلال الأيام القليلة الماضية، تضامنا واسعا من قبل فئات عريضة من روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما أنّ هذه الأسلاك الأمنية لا تتوقّف عن أداء مهامها على أحسن وجه في أحلك الظروف المناخية، ففي الوقت الذي يجد فيه غالبية المواطنين أنفسهم أمام اختيار دخول المنازل هروبا من أشعة الشمس، يضطرّ رجال اختاروا حماية الوطن لمواجهة تلك الأشعة، لتوفير الأمن والحماية الأرض والعباد، حيث يتراءون وهم مجنّدون عبر الطرقات والأحياء والجبال والقرى والمداشر، حاملين سلاح الدفاع عن الوطن والمواطن، والتفت عدد كبير من روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، إلى المجهودات الجبّارة التي تبذلها هذه الأسلاك النظامية في جميع الظروف، فمثلما حيّوهم على مجهوداتهم خلال فصل الشتاء، عندما كانوا درعا للمواطن عبر القرى والمداشر لفتح المسالك والطرقات من الثلوج، أثنوا على مجهوداتهم خلال فصل الحرارة، لا سيما مع الارتفاع المشهود في درجاتها منذ بداية شهر جويلية الجاري، كما عرفت صورة لرجل إطفاء وهو ملقى على الأرض في جبال ولاية تيزي وزو، بعدما أنهكته النيران التي اندلعت بقرى وجبال الولاية، انتشارا واسعا عبر الشبكة العنكبوتية، حيث أعرب المعلّقون عن تضامنهم مع كل الأسلاك التي تبذل مجهودات كبيرة في سبيل حماية المواطن.