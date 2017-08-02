الحرارة الشديدة صعبت التحكم في الحرائق

إتلاف 800 هكتار من الغابات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

تسجل مصالح الحماية المدنية ما يعادل 3500 تدخل يتعلق بالإجلاء الصحي، الحرائق، حوادث الغرق وكذا حوادث المرور، في السياق ذاته فقد سجلت ذات الوحدات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، 51 حريق مس بكثرة الولايات الشرقية على غرار الطارف، سكيكدة، تيزي وزو، البويرة وبجاية حيث تسببت في إتلاف 888.5 هكتار من الغابات و546 هكتار من الأدغال.

قال المقدم فاروق عاشور، المكلف بالإعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية بأن مصالح الحماية المدنية تسجل 3500 تدخل يوميا يمس ليشير إلى أن الحرائق التي باتت موضوع الساعة بسبب مسها العديد من المناطق خاصة الشرقية منها، هذا الأسبوع، استدعت تجنيد 446 وحدة لحماية الغطاء النباتي واستنفار 22 رتل لمجابهة هذه الحرائق، معتبرا أن الحرارة الشديدة حالت دون التحكم الأمثل بهذه الكوارث، قبل أن يرد في السياق ذاته على الانتقادات التي طالت عناصر الحماية بشأن السيطرة على الحرائق التي كانت قد مست العديد من الولايات مؤكدا بأن الأعوان لا يدخرون أي جهد في سبيل التقليل من الأضرار وأن 466 وحدة تتكفل بحماية الغطاء الأخضر مع الاستعانة بـ 22 رتلا متنقلا إضافيا لدعم الوحدات، نافيا امكانية الاستعانة بالطائرات لإخماد النيران بسبب قدرتها الكبيرة والتي يمكن أن تلحق الأضرار في المجمعات السكانية التي تضم 35 ألف نسمة، في حين أن الغابات تتخللها مساكن متفرعة خاصة في منطقة القبائل الأمر الذي جعل ذات المصالح تلتزم بالإجراءات التقليدية والتدخلات المتواصلة والتي بلغت 3500 تدخل تجاوز السيطرة على النيران إلى أن يمتد الى الشواطئ والطرقات ومختلف مجالات اختصاص الحماية المدنية، وعن آخر الاحصائيات المسجلة في هذا الخصوص واصل المتحدث بأن حصيلة الخسائر التي سببتها الحرائق فضلا عن وفاة شاب أول أمس في بومرداس، فقد تسببت هذه الحرائق في اتلاف 1028 حريق و2423 هكتار من الغابات و2682 هكتار من الادغال، 2596 حشائش يابسة، كما أدى 364 حريق في المحاصيل الزراعية إلى اتلاف 134,65 هكتار من حقول القمح و190 هكتار من حقول الشعير وكذا 118494 شجرة مثمرة، في حين أن 24 ساعة الأخيرة تم تسجيل 51 حريق في الغابات أتلف 882,05 هكتار منها، ومعها 50 حريق أتلف 5466 من الأدغال وكذا عشرة حرائق أودت بنصف هكتار من المحاصيل الزراعية إضافة إلى 41 حريقا طال 5465 هكتار من الأعشاب. عن الأسباب التي تقف وراء نشوب هذه الحرائق قال عاشور ، بأنها راجعة للارتفاع المسجل في درجات الحرارة وزيادة سرعة الرياح التي ضاعفت بقع الاشتعال.