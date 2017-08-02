كوادر الوادي يعلنون عن انسحابهم من الحزب

النزيف الداخلي يهدد استمرار الحركة الشعبية

يبدو أن الاستقالات توالت هذه الأيام تبعا بحزب الحركة الشعبية الجزائرية، فبعد إعلان مناضلي ولاية قالمة عن انشقاقهم على عمارة بن يونس، جاء الدور هذه المرة على أعضاء المجلس الوطني وأعضاء المكتب الولائي والمنسقين البلديين لولاية الوادي المقدر عددهم بـ 16، احتجاجا على الخروقات المسجلة داخل الحركة، وكذا إقالة المنسق الولائي بالوادي أحمد حامدي دون سبب مقنع.

أعلن المنسق الولائي أحمد حامدي وأعضاء المجلس الوطني وأعضاء المكتب والمنسقين البلدين المقدر عددهم بـ 16 أمس، عن استقالتهم من الحركة الشعبية الجزائرية، وجاء ذلك بعد الدراسة والمتابعة والتنسيق مع المناضلين بولاية الوادي حول وضع الحزب سواء على المستوى الولائي أو على المستوى الوطني، الذي أثبت عدم قدرتهم على تسيير شؤون الحزب، وأرجعوا سبب استقالتهم إلى قرار إنهاء مهام المنسق الولائي الجديد وتعيين كمال رواق، الذي ينحدر من ولاية تبسة وهو قاطن بولاية الوادي، الذي كان يشغل منسق ولاية في حزب التحالف الوطني الجمهوري، مؤكدين أنه لا يمثلهم، باعتبار أن الولاية لديها رجالها وأسيادها، فقد تم تعيين أحمد حامدي المنهي مهامه منسقا ولائيا في الـ 14 فيفيري 2017، وتم إنهاؤها في أواخر شهر رمضان لأسباب مجهولة، وعندما أراد معرفة حيثيات وملابسات القضية، لم يجب المكتب الوطني عن تساؤلاته حول أسباب إبعاده من رأس الحركة الشعبية الجزائرية بولاية الوادي، واستبداله بكمال رواق، ومن هذا المنطلق تساءلوا عن الأسباب الحقيقية وراء استبعاده، هل لها علاقة بعدم دفع أموال للحزب أم لدواع أخرى، مؤكدين طعنهم في قرار إنهاء مهام المنسق الولائي أحمد حامدي، لعدم ارتكابه أي خطأ يخالف القانون الأساسي، والدليل على ذلك عدم تحويله إلى لجنة الانضباط التي هي صاحبة القرار في الفصل في القضية، مشيرين إلى أن قرار إنهاء مهامه باطللا أساس له من الصحة، لكونه من الأشخاص البارزين في الساحة على مستوى ولاية الوادي، سواء على مستوى الجمعيات، أو في المجتمع المدني، الذي يكرس جهده من أجل خدمة هذا الوطن والولاية والنهوض بالتنمية.