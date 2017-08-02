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في الذكرى الـ 12 لرحيله

قدماء أمدياس يعتزمون إحياء أفكار الهاشمي شريف

  02 أوت 2017 - 23:06   قرئ 7 مرة   0 تعليق   الوطني
قدماء أمدياس يعتزمون إحياء أفكار الهاشمي شريف

يعتزم قادة الحركة الاجتماعية الديمقراطية، إحياء الإرث التاريخي للزعيم المرحوم الهاشمي شريف، خلال يوم خاص للمجاهد الراحل ستحتضنه ولاية بجاية في التاسع من أوت الجاري.

 

نظّم حزب الحركة الاجتماعية الديمقراطية  أمدياس  أمس، وقفة ترحّمية على روح المجاهد الراحل وزعيم الحزب الهاشمي شريف، في الذكرى الـ 12 لرحيله، بمقبرة  لابوانت  ببلدية الرايس حميدو بالعاصمة، حضرها قدماء الحزب وأصدقاؤه وعائلته.

أكّد المشاركون من ورثة المجاهد الراحل الهاشمي شريف، أنّ إرثه الفكري ما زال خالدا ومرسّخا في مبادئ الحزب الذي أسّسه سنة 1966، مذ انطلاق مسيرته الممتدة من الحركة الوطنية التاريخية، ويعدّ من أكثر الأحزاب السياسية المتشبّثة بالفكر الحداثي، وتحدّث سعيد شنتوف، الذي رافق الراحل في تأسيس الحركة الاجتماعية الديمقراطية عن مراحل نشأتها والمشروع الذي سعى الراحل جاهدا لتجسيده، ورافع سعيد شنتوف لصالح إحياء إرث المرحوم، من خلال مواصلة النضال على الدرب نفسه، معلنا عن إحياء يوم خاص بالذكرى الـ 12 لرحيل مؤسس  أمدياس ، يكون وقفة لطرح مسألة إحياء أفكاره النضالية ومواصلة الدرب لإنجاح المسار.

أكّد سعيد شنتوف أنّ القطيعة مع التيار الإسلامي الاستئصالي ما زالت راسخة في أفكار ورثة الهاشمي شريف في النضال، وكذلك هو الشأن بالنسبة للنظام الريعي، لأن القطيعة مع الإسلاميين وهذا النظام هي الحلّ للخروج من الأزمة على جميع الأصعدة، مؤكدا أنّه  لا يمكن الوصول إلى حل عن طريق الانتخابات التي تزكّي التحالف مع الإسلاماويين والأحزاب الممولة من طرف النظام الريعي ، على حد قوله، وذكّر بأنّ الراحل كان يرفض المشاركة في انتخابات لا تتوفّر فيها هذه الشروط.

تجدر الإشارة، إلى أنّ الحركة الاجتماعية والديمقراطية، شاركت في الانتخابات التشريعية الماضية، في دائرة انتخابية واحدة هي المهجر بالتحديد في منطقة شمال فرنسا، ولم تتمكّن من جمع التوقيعات اللازمة، بعدما تسلّمت شهادة مطابقة مؤتمرها الأخير من وزارة الداخلية.

 

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