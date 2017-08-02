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طالبت بتجميد التوظيف الخارجي إلى غاية تسوية وضعيتهم

تنسيقية المساعدين التربويين ترفض آليات التوظيف

  02 أوت 2017 - 23:12   قرئ 1 مرة   0 تعليق   الوطني
تنسيقية المساعدين التربويين ترفض آليات التوظيف

رفضت التنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين، آلية التّوظيف الخارجي التي اعتمدتها وزارة التربية الوطنية للمشرفين التربويين، داعية إلى استصدار رخص استثنائية لصالح المساعدين التّربويين لتمكينهم من التّرقية إلى رتبة مٌشرف التّربية على غرار الرٌّخص الاستثنائية التّي استفادة منها أسلاك التعليم.

 

أوضحت التنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين، المنضوية تحت لواء  أسنتيو ، أن الخطوة التي أقدمت عليها مصالح بن غبريت غير مدروسة، باعتبار أنها ستؤثر سلبا على الدخول المدرسي الذي سيكون ساخنا، مشيرة أن مثل هذا القرار يعد انتهاك لحقوق المساعدين التربويين. أشارت التنسيقية إلى المادة 84 مكرر5 التي حَدّدت ما نسبته 40% من المناصب المطلوب شغلها لرٌتبة مٌشرف التربية عن طريق التّرقية الداخلية، الامتحان المهني 30% والتّسجيل على قائمة التأهيل 10% للمٌساعدين الرئيسيين للتّربية، و60% من المَناصب المطلوب شغلها للتّوظيف الخارجي عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات. مؤكدة في ذات الصدد أن مصالح بن غبريت وبموافقة وتواطؤ مصالح الوظيفة العمٌومية لم تراع هذه النسب التي يقرها القانون، والتي وردت في المادة 84 مكرر5 وخصّصت كلٌّ المناصب المطلوب استغلالها لرتبة مشرف التربية للمسابقة الخارجية على أساس الاختبارات وفقط.

طالبت ذات التنسيقية مصالح وزارة التربية الوطنية، بتجميد التّوظيف الخارجي إلى غاية تسوية وضعية المٌساعدين التربويين، مشيرة أنه من غير المعقول التوظيف الخارجي على رتبة يٌرقى إليها داخليا عن طريق الامتحان المهني أو التّسجيل على قوائم التأهيل. ودعت التنسيقية في الأخير إلى استصدار رٌخص استثنائية لصالح المٌساعدين التّربويين لتمكينهـم من التّرقية إلى رٌتبة مٌشرف التّربية على غرار الرٌّخص الاستثنائية التّي استفادت منها أسلاك التعليم، وهذا لتمكينهم من المشاركة في مٌسابقات التّرقية إلى مٌديري المؤسسات التّعليمية في الأطوار الثّلاثة وتخفيض الأقدمية المطلوبة، أو اعتماد الأقدمية العامّة للمشاركة في الامتحانات المهنية للتّرقية إلى رتبة مشرف التربية.

نادية حدار

 

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