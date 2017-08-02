مدير المؤسسة العقابية للقليعة:

هناك نقلة نوعية لإدارة السجون في مجال التعليم

أقدم، أول أمس، الطيب لوح وزير العدل حافظ الأختام، على حفل تكريم المحبوسين المتحصلين على شهادات البكالوريا والتعليم المتوسط، وشهادات التعليم عن بعد، وشهادات جامعة التكوين المتواصل، التي احتضنتها المؤسسة العقابية وإعادة التربية بالقليعة ولاية تيبازة، هذا الحفل الذي حضره كل من وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي مراد زمالي، الأمين العام لولاية تيبازة، رئيسة جمعية إقرأ ، نواب تيبازة في البرلمان، ومسؤولين في الجهاز الأمني.

وحسب المعطيات المقدمة، قدر عدد المترشحين في شهادة البكالوريا 3222 مترشحا محبوسا، تمكن 1954 محبوسا من إفتكاك هذه الشهادة، حيث سجلت مؤسسة إعادة التأهيل بابار من تسجيل أحسن معدل بـ15.83، كما سجل أصغر محبوس بمؤسسة إعادة التأهيل معسكر، يبلغ 18سنة، معدل 11.29، في حين سجل أكبر محبوس بمؤسسة إعادة التأهيل بالبليدة يبلغ من العمر 71 سنة على معدل 11.44.

وعاد شرف الحصول على المرتبة الأولى من حيث عدد الناجحين في شهادة البكالوريا لمؤسسة إعادة التأهيل البوني بـ137 ناجح، وشرف الحصول على المرتبة الأولى من حيث عدد الناجحين في شهادة التعليم المتوسط لمؤسسة إعادة التأهيل الأغواط بـ339 ناجحا.

ووصل عدد المحبوسات الناجحات في البكالوريا 76 ناجحة من أصل 100ممتحنة، حيث سجل أحسن معدل بـ15.29 لمحبوسة بمؤسسة إعادة التأهيل بتيارت.

وفيما يخص شهادة التعليم المتوسط، وصل عدد الناجحين في هذه الشهادة 5485 ناجحا من أصل 6730 ممتحنا، حيث سجل محبوس بمؤسسة إعادة التأهيل بتيزي وزو أحسن معدل بـ17.04، وصل أصغر محبوس بمؤسسة الحمامات اجتاز هذه الشهادة ويبلغ من العمر 17سنة، حيث تحصل على معدل 11.52، في حين سجل أكبر محبوس بمؤسسة المنيعة يبلغ من العمر 69 ، معدل 16.33. وخلال كلمة ألقاها، مدير المؤسسة العقابية وإعادة التربية والإدماج بالقليعة، قال أن الإحتفال السنوي الذي يقام على شرف الناجحين في مختلف الشهادات للنزلاء الذين يقضون محكوميتهم، هو دلالة واضحة للإهتمام الكبير الذي يووليه وزير العدل للمجهودات التي تبذلها هذه الفئة لإصلاح نفسها من خلال افتكاكها لهذه الشهادات بعد سنة من التحضير والمثابرة التي أثمرت عن نتائج تعكس أهمية الذي تبذله وزارة العدل بمشاركة مختلف القطاعات من التربية، التكوين المهني، التعليم العالي، بالإضافة إلى مساهمات المجتمع المدني

وأضاف أن إصلاحات رئيس الجمهورية بعد تنصيبه للجنة الوطنية لإصلاح العدالة، اتت بثمارها بخصوص القفزة النوعية لإدارة السجون في مجال التعليم، حيث تشير الأرقام أن عدد المحبوسين المسجلين في التعليم العام قفز من 3165 سنة 2004 إلى 42433 سنة 2017.

وقفزت نسبة الناجحين في البكالوريا من 151 سنة 2004، على 1954 سنة 2017، وفي التعليم المتوسط قفز من 117 سنة 2004، إلى 4585 سنة 2017. وأضاف المدير قائلا ، نثمن رعايتكم وإهتمامكم ودعمكم لألسنة السجون وتحسين ظروف الحبس بغرض تسيير وإعادة إدماج المنحرفين منهم في المجتمع وحمايتهم من العودة للجريمة ، مؤكدا سنبقى مجندين لمساعدة من زاغوا عن الطريق وسنحمي المجتمع من الجانحين وإعادة إدماجهم في المجتمع .