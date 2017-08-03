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نسبة التسجيلات الجامعية الأولية ترتفع الى 39.62%

  03 أوت 2017 - 11:33   قرئ 75 مرة   0 تعليق   الوطني
نسبة التسجيلات الجامعية الأولية ترتفع الى 39.62%

ورد في الإحصائيات الشاملة التي قدمتها وزارة  التعليم العالي والبحث العلمي أن عدد الطلبة الحاصلين على شهادة الباكالوريا الذين أجروا التسجيلات الأولية في الجامعات قد ارتفع في اليوم الثاني ارتفع إلى  أزيد من 135 ألف  أي بنسبة 39.62% من العدد الإجمالي.

وأفادت الإحصائيات أن عدد زيارات موقع التسجيلات بالنسبة للناجحين الجدد بلغ 304 ألف زيارة في حدود الساعة الرابعة مساءً، بما يعادل 89.02 % من العدد الإجمالي. وبلغ عدد عمليات الولوج إلى موقع التسجيلات (التوقيعات) بالنسبة للناجحين  الجدد  304.220 في حدود الساعة 16:36 أي بنسبة 89.02% من العدد الإجمالي، حسب  نفس المصدر. ويذكر أن رزنامة التسجيلات الجامعية لعام 2017-2018 بالنسبة للطلبة الجدد  تمتد من الـ 1 إلى غاية الـ 16 أوت، حيث حددت فترة التسجيلات الأولية بين الـ 1 و الـ 3 أوت في حين يتم تأكيد التسجيلات يومي الـ 4 و الـ5 من نفس الشهر.أما فيما يتعلق  بمعالجة بطاقات الرغبات فتتم بين الـ 6 و الـ 11 أوت ليتم إعلان نتائج  التوجيهات الأولية يوم الـ 11 اوت مساء. وتجدر الإشارة إلى أن مرحلة المسابقات و المقابلات ستجرى يومي الـ 12 و الـ 13 أوت. وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد أعلنت في هذا الإطار عن  منصة الكرتونية مخصصة لتغييرات التوجيه المسموح بها سيتم فتحها يومي الـ 5 و الـ 6 سبتمبر  لتتم معالجتها بين الـ 7 و الـ 9 سبتمبر. أما التسجيلات الجامعية النهائية فتم تحديدها  بين الـ 10 و الـ 14 سبتمبر المقبل.

هذا وسيتمكن الطلبة الجدد هذه السنة من توجيه طلبات الإيواء ابتداء من الـ 16أوت المقبل  وهو تاريخ تحصلهم على توجيهاتهم. و بخصوص الدخول الجامعي للطلبة الجدد فسيكون يوم الـ 17 سبتمبر 2017 فيما حُدد تاريخ الـ 5 من نفس الشهر بالنسبة للطلبة القدامى.

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