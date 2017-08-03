الجيش يعلن ضبط مواد متفجرة وأسلحة بومرداس وباتنة

ضبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي، يوم أمس الأربعاء، بكل من بومرداس وباتنة كمية من المواد المتفجرة وقذيفة هاون ولغم تقليدي الصنع، وفقا لما جاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني اليوم الخميس. وأكد المصدر ذاته أنه "في إطار مكافحة الإرهاب كشفت مفارز للجيش الشعبي الوطني يوم أمس الأربعاء 2 أوت 2017 بكل من بومرداس وباتنة 80 كلغ من المواد المتفجرة وقذيفة الهاون ولغم تقليدي الصنع". وفي سياق آخر، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي من القطاع العسكري لوهران بالتنسيق مع عناصر الجمارك لمغنية بولاية تلمسان تاجري مخدرات كما حجزت 92 كلغ من الكيف المعالج ومركبتين اثنتين. فيما أوقفت مفرزة للجيش بتمنراست 13 مهربا وضبطت مركبتين رباعيتي الدفع و11 جهاز كشف عن المعادن وجهاز اتصال عبر الأقمار الإصطناعية ، بينما حجزت مفارز أخرى بعين قزام مركبة رباعية الدفع، و3360 وحدة من مواد التنظيف، ومواد متفجرة ومعدات تفجير.