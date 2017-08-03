وزارة التعليم العالي : توظيف الأساتذة المساعدين يتم حصريا على مستوى المؤسسات التعليمية

أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الخميس في بيان لها أن توظيف مدرسين جدد في سلك الأساتذة المساعدين قسم (ب) يتم حصريا بواسطة تنظيم مسابقات على مستوى مؤسسات التعليم العالي. وأشار البيان، أن مؤسسات التعليم العالي "تعلن سنويا عن تنظيم مسابقات للتوظيف الخارجي لتغطية احتياجاتها من التأطير في الفروع والتخصصات المطلوبة التي حددتها الهيئات العلمية والبيداغوجية المخولة على مستوى كل مؤسسة, علما أن المسابقات المذكورة ذات طابع وطني". وتجدر الإشارة أن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي "خصص هذه السنة 2838 منصبا ماليا جديدا لفائدة التوظيف الخارجي تم توزيعها على مختلف مؤسسات التعليم العالي على ضوء الاحتياجات ذات الأولوية المعبر عنها'', حسب نفس المصدر.