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توقيف 320 شخصا تورطوا في 246 قضية في معسكر

  04 أوت 2017 - 15:56   قرئ 10 مرة   0 تعليق   الوطني
توقيف 320 شخصا تورطوا في 246 قضية في معسكر

           عالجت المصلحة الولائية للشرطة القضائية  بأمن ولاية معسكر خلال شهر جويلية المنقضي 246 قضية في إطار محاربة مختلف أشكال الجريمة عبر القطاع الحضري، أوقف بشأنها 320 شخصا ،من ضمنهم 15  إمرأة و  04 قصر،  أودع منهم 47 شخصا الحبس ، مقابل 258 قضية عولجت  شهر جوان الماضي وأوقف بشأنها 316 شخصا. فقد عالجت المصلحة خلال شهر جويلية المنقضي 129 قضية متعلقة بالمساس بالأشخاص ، تورط فيها 190 شخصا أودع منهم 09 أشخاص الحبس ،حيث عالجت المصلحة 55 قضية متعلقة بالعنف ضد الاشخاص ،منها 06 قضايا متعلقة بالعنف ضد الأصول ، تليها قضايا المساس باعتبار وشرف الأشخاص بـ 31 قضية تتعلق معظمها بالسب والشتم، إلى جانب 36 قضية تهديد و  04 قضايا متعلقة بالمساس بالأسرة و الآداب العامة . أما في مجال القضايا الماسة بالممتلكات فعالجت المصلحة 48 قضية ، تورط فيها 51 شخصا ،وضع 16 منهم الحبس المؤقت فيما استفاد البقية من الاستدعاء المباشر ، وتمثلت جل القضايا في 03 قضايا متعلقة بالسرقات البسيطة و 09 قضايا متعلقة بالسرقات الموصوفة ، إلى جانب قضايا أخرى مختلفة على غرار تخريب ملك الغير بـ 23 قضية . و عن مكافحة المخدرات فقد تمكنت الفرقة المختصة بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية من توقيف 23 شخصا خلال شهر جويلية المنصرم ، بعد تورطهم في 17 قضية متعلقة بالمتاجرة و استهلاك المخدرات ، أسفرت عن حجز 03 كلغ و 807 غرام من الكيف المعالج و 491 قرص مهلوس ، حيث أودع منهم 18 شخصا الحبس المؤقت ،بعد تقديمهم أمام العدالة فيما استفاد البقية من صيغ الإفراج  .
ب.ع

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