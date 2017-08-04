حرائق...انقطاع للكهرباء والماء من أكفادو إلى جيجل وصولا إلى المدية

سكان القرى والمداشر يئنون تحت وطأة الحرارة والعطش والظلام

لم يسبق أن شهدت الجزائر حرائقا للغابات مثلما يحدث خلال الأيام الأخيرة، فمن غابات سيدي علي بوناب وصولا إلى مرتفعات جرجرة بتيزي وز ثم منطقة أكفادو وتوجة الساحلية ببجاية، يعاني السكان الأمّرين في عز موسم الاصطياف، فالنيران تكاد تحاصر العديد من المدن مثل القصر وسيدي عيش وآقبو، بل أضحت تهدد أيضا مناطق ساحلية بتالة قيلف وساكت وبوليمات .

في وقت أطلق مواطنون نداءات استغاثة، بعد أن غادر سكان بعض القرى والمداشر منازلهم خوفا من أن تطالهم ألسنة النيران، فإن هؤلاء يحملون على عاتقهم مهمة فتح المسالك واليقظة، من أجل المساهمة في التخفيف من حدة المعاناة، ويقول سكان ولاية بجاية إنها لم تشهد حرائقا من هذا الحجم إلا خلال عام 1994، أي في عز الأزمة الأمنية حينما احترقت منطقة توجة الساحلية عن آخرها، ودفع ذلك بالرئيس السابق اليمين زروال إلى عقد مجلس وزراء طارئ، وسارعت الحكومة إلى معاينة المنطقة المنكوبة وتنقلت الوزيرة السابقة ليلى عسلاوي وكذا سعيدة بن حبيلس بين قرى ومداشر أكفادو وتوجة في مهمة تضامنية، غير أن المساعدات التي وعدت بها المرأتان لم ترى النور. تتكرر المأساة اليوم، بالمنطقة أمام عجز مصالح الحماية عن مواجهة هول النيران رغم المجهودات التي يذلها الأعوان عبر مختلف ولايات الوطن، وأضحت النيران أيضا تهدد مرتفعات جبال ولاية جيجل المتاخمة لبجاية اللتان لا يفصلهما سوى كورنيش يرتاده السياح من كل مكان.

نريد طائرات بدلا من مهرجانات الرقص

يتساءل سكان المناطق المتضررة من النيران كيف يتم جلب فنانين لمهرجانات الرقص بتيمقاد وجميلة ووهران وتدفع مبالغ بالملايير للمغنية اللبنانية نجوى كرم وتصرف مبالغ معتبرة في مهرجان الفيلم العربي بوهران ولا يمكن جلب طائرة خاصة لإطفاء النيران، في وقت قالت فيه مصالح الحماية المدنية إن هذه الطائرة موجودة غير أن الكثافة السكانية في بعض المناطق التي تضررت من الحرائق لا تسمح باستغلالها، ويحيي السكان شجاعة أفراد الجيش الوطني الشعبي الذين واجهوا آلة الإرهاب في التسعينيات إبان العشرية السوداء، وما زالوا يتقفّون آثاره في المنطقة ويهدمون الكازمات فوق رؤوس المجرمين بين الفترة والأخرى، وهم يواجهون ألسنة النيران ويهبون لمساعدة وإغاثة الشيوخ والعجائز والأطفال في صورة تعبر عن إنسانية مؤسسة الجيش، وهي التي عودتنا على التدخل في الكوارث على غرار ما عرفته منطقة الشرق والغرب الجزائري وحتى الوسط الشتاء الماضي، وكذا زلزال بومرداس وغيرها من الأحدث التي وقف فيها هؤلاء صفا واحدا مع عناصر الحماية المدنية وغيرها من الأسلاك الأمنية التي هرعت لنجدة الجزائريين، فأغلب المواقع العسكرية التي أقيمت في مرتفعات أكفادوا وغيرها جندت أيضا لنجدة السكان المتضررين والمحاصرين بألسنة النيران.

الطارف...الحــظيرة الوطنية في خطر

ولاية الطارف التي تعد أهم منطقة رطبة في شمال إفريقيا وحتى بالبحر الأبيض المتوسط، أضحى غطائها النباتي مهددا بالانقراض وحتى الحيوانات البرية التي تزخر بها بحيراتها العجيبة في طريقها إلى المغادرة، وهي التي حجت إلى المنطقة هروبا من صقيع القارات الأخرى الباردة، في وقت أصبحت ترى فيه بعض الحيوانات البرية المهددة أيضا بالانقراض كالخنازير والثعالب والذئاب في أماكن لم تكن تشاهد فيها من قبل.

المدية وجبال الأطلس البليدي تحت وطأة النيران

لم تعد جبال الأطلس التلي تلك المنطقة التي يحج إليها آلاف المواطنين في عز فصل الصيف خصوصا في السنوات الأخيرة، بعد أن استعادت عافيتها وطلّقت سنوات الإرهاب الدموي، ورغم الحرارة المرتفعة في المنطقة إلا أن آلاف الجزائريين يختارون الولاية للاستجمام في مجمعاتها المائية التي تفيض من مرتفعات الأطلس التلي، فالأرز الحلبي طالته النيران أيضا وأضحت جهود أعوان الغابات بإعادة تشجيره بعد حرائق عام 1997 هباء منثورا، أما في المدية فلم تسلم حقول الكروم التي تزخر بها منطقة بن شيكاو ولا أشجار الكرز بمرتفعات الولاية التي تعد مصدر رزق الكثير من العائلات من هول الحرائق التي أتت عليها، في وقت لم تعد فيه الحماية المدنية قادرة على مواجهتها.

بومرداس...أشجار الزيتون مهددة

أتلفت الحرائق التي نشبت بولاية بمرداس مؤخرا عبر مختلف مناطق الولاية جراء موجة الحر الشديدة في حصيلة أولية ما لا يقل عن 8000 شجرة زيتون، وما يزيد عن 9 هكتارات من الأشجار المثمرة، إلى جانب خسائر أخرى في القطاع الفلاحي ـ حسبما أفادت به المصالح الفلاحية ـ في وقت لا تزال فيه عملية إحصاء الخسائر المنجرة عن الحرائق المذكورة جارية، وانتشرت على وجه الخصوص عبر بلديات يسر وتيمزريت والثنية وتاورقة وأعفير وقدارة، وأتلفت زهاء 40 بؤرة حريق أحصيت عبر تراب الولاية، كذلك استنادا إلى المصدر نفسه هلك نحو 3000 فرخ دجاج ببلدية تاورقة وإصطبلين لتربية الدجاج ببلدية الثنية، وكذا تم إحصاء نفوق 12 رأس غنم بضواحي بلدية يسر وتلفت نحو 100 خلية لتربية النحل منتشرة تقريبا عبر كل بلديات الولاية التي مستها الحرائق، كما أتت الحرائق المذكورة مساحة تقترب من 3 هكتارات مزروعة من مادة القمح عبر مناطق مختلفة من الولاية وأتلفت زهاء 3000 رزمة من الحشائش الموجهة لعلف الحيوانات، كما تسببت بؤر الحرائق خلال الساعات الماضية التي انتشرت عبر بلديات عمال وأولاد عيسي ولقاطة وزموري ويسر وأعفير وبرج منايل وشعبة العامر ـ حسب مصالح الحماية المدنية ـ في تلف نحو 60 هكتارا من الغابات والأشجار المثمرة والمساحات الفلاحية، مع وفاة شاب في العشرين من العمر، بعدما حاصرته النيران بغابة «كدية العرائس» بضواحي بلدية لقاطة، وبالمقابل تمكنت مصالح الحماية من إنقاذ 35 مسكنا من الحرائق المذكورة ومساحات شاسعة من الأراضي الفلاحية والغابات.

ضياع 10 هكتارات من أشجار الفلين في قسنطينة

أتت الحرائق خلال الساعات الأخيرة على 25 هكتارا من الغطاء النباتي، بغابة الهداج ببلدية ابن باديس جنوب شرق الولاية ـ حسبما أفادت به محافظة الغابات ـ منها 10 هكتارات من أشجار بلوط الفلين، وباقي المساحة من الأدغال وتطلبت عملية إخماد النيران تدخل 21 عونا تابعا لمحافظة الغابات وعناصر الحماية المدنية وآخرين تابعين لبلدية ابن باديس.

لا ماء ولا كهرباء «أغيثونا يا مومنين»

لم تقتصر معاناة سكان الولايات المتضررة على مواجهة حر الصيف ونيران الغابات فقط، بل إن سكان القرى والمداشر والأرياف بالمناطق المذكورة محرومة من مياه الشرب، بسبب توقف مضخات جلب المياه والانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي الذي عودتنا عليه مؤسسة سونلغاز كل عام.

سونلغاز تبرر الانقطاعات المتكررة

أرجعت الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز «سونلغاز» اضطراب التوزيع والانقطاعات الكهربائية في العديد من الولايات إلى وجود الشبكة المتقاطعة ذات التوتر العالي بـ 220 و400 كيلو بأعالي الجبال ووسط الغابات المتكاثفة، الأمر الذي أدى إلى حدوث عدة خسائر بسبب الحرائق، إضافة إلى الاستهلاك المفرط من طرف العامة، حيث بلغت الذروة أقصاها ولأول مرة 14.200ميقاواط . أوضحت الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء، في بيان لها، أنه على غرار مصالح الدولة الموجودة في عين المكان كالحماية المدنية ومصالح الغابات، فإن مديريات التوزيع عبر كل التراب الوطني في مواجهة جد حرجة مع حرائق الغابات المسجلة في الأونة الأخيرة، مشيرة إلى أن الشبكة المتقاطعة ذات التوتر العالي بـ 220 و400 كيلو التي هي موجودة بأعالي الجبال ومعظمها في أوساط الغابات المتكاثفة، سجل بها عدة خسائر سببها الحرائق في كل من الطارف وقالمة وسوق أهراس، وكذا عزابة والقل وبجاية إضافة إلى تيزي وزو، تيبازة والبليدة والمدية، وكذا المناطق المحاذية لها، مشيرة إلى أن هذا ما كان السبب في اضطراب التوزيع وتأثر الطاقة الموضوعة تحت الخدمة وكذلك بفعل الاستهلاك المفرط من طرف في الطلب عامة، حيث بلغت الذورة أقصاها ولأول مرة 14.200 ميقاواط مسجلة، وتبقى فرق التدخل للشركة الجزائرية للتوزيع الموجودين عبر كل المديريات، على المستوى الوطني تبقى مستعدة ومتأهبة لأي طارئ، من أجل ضمان تموين متصل رغم صعوبة المسالك بفعل هذه الحرائق وصعوبة التدخل، باعتبار أن الهدف الأساسي هو خدمة المواطن مهما كانت العراقيل والصعوبات، مؤكدة أن الحرائق المسجلة على سبيل المثال لا الحصر، أدت إلى عدة أعطاب خاصة بشبكة التوتر العالي، مما أدى إلى نقص الطاقة المتوفرة لمحطة التوليد، حيث أثر نسبيا على عملية التوزيع في المناطق المذكورة، باعتبار أن شبكة التوزيع متصلة ببعضها البعض.

الدرك ومديرية الغابات مجندون لوقف مافيا الفحم

بعد معلومات عن قيام أشخاص بافتعال بعض الحرائق في ولايات الوطن، قامت المديرية العامة للغابات وقيادة الدرك الوطني، باتخاذ عدة إجراءات لتوقيف المشتبه فيهم، وضبط مافيا الفحم على مستوى الطرقات، خصوصا أن هؤلاء يستغلون الحرائق لنقل كميات كبيرة منه وإعادة بيعها في الأسواق، ونحن على بعد أيام فقط عن عيد الأضحى الذي يعرف طلبا متزايدا على هذه المادة، وهو ما يثير بعض الشكوك حول إمكانية تورط هؤلاء، وشرعت مصالح الدرك الوطني في إجراء تحقيقات حول حرائق الغابات في الساعات الأخيرة، وتمكنت من توقيف بعض المشتبه فيهم على غرار ما وقع في ولاية الطارف ومناطق أخراى. 15 حريقا في 24 ساعة فقط كشفت المديرية العامة للحماية المدنية عن تسجيل أكثر من 150 حريق خلال الـ 24 ساعة الأخيرة في عدة ولايات من شمال الوطن، أي ما بين الأربعاء إلى الخميس، وأوضح العقيد عاشور فاروق في ندوة صحفية، أول أمس، خصصها لتقديم حصيلة نشاطات الحماية المدنية منذ بداية موسم الاصطياف، أنه تم تسجيل خلال الـ 24 ساعة الماضية 51 حريقا بالغابات، 50 بالأدغال، 10 حرائق مست المحاصيل الزراعية 41 حريقا بالحشائش اليابسة، وأشار المتحدث ذاته إلى أن ولايات الطارف، سكيكدة، جيجل، تيزي وزو و بجاية هي الأكثر تضررا من هذه الحرائق التي أتلفت بين أول أمس ويوم أمس، أكثر من 888 هكتار من الغابات. تأكد في السياق نفسه، أنه تم إحصاء 1028 حريق في الفترة الممتدة بين الـ 1 جوان والـ 26 جويلية تسببت في إتلاف 2423 هكتار من المساحة الغابية، 2682 هكتار من الأدغال، 2596 هكتار من الحشائش اليابسة والمساحة المتضررة من المحاصيل الزراعية تقدر بـ 35. 1347 هكتار من محاصيل القمح و190 هكتار من الشعير و118.449 شجرة مثمرة، وأكد بخصوص سبب اندلاع هذه الحرائق أن ارتفاع الحرارة وسرعة الرياح ساهمتا بشكل كبير في اندلاعها وانتشارها بسرعة.

زين الدين.ز/نادية حدار