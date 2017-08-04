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لتسجيلات النهائية ما بين 10 و 14 سبتمبر

95 بالمائة من الطلبة الجدد أنهوا التسجيلات الجامعية الأولية

  04 أوت 2017 - 18:56   قرئ 53 مرة   0 تعليق   الوطني
95 بالمائة من الطلبة الجدد أنهوا التسجيلات الجامعية الأولية

 بلغ عدد الطلبة الجدد الذين أنهوا المرحلة الأولى من التسجيلات الجامعية أكثر  من 326 ألف طالب أي ما يفوق 95 بالمائة من العدد الإجمالي للمتحصلين على شهادة الباكلوريا  وتمتد رزنامة التسجيلات الجامعية إلى غاية 16 أوت وهو تاريخ تحصلهم على توجيهاتهم، وبخصوص الدخول الجامعي للطلبة الجدد فسيكون يوم 17 سبتمبر، في حين حدد  تاريخ 5 من نفس الشهر بالنسبة للطلبة القدامى. 

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ارتفاع عدد الناجحين الجدد في شهادة  البكالوريا  الذين قاموا بالتسجيلات الأولية خلال الفترة الصباحية من ثالث يوم لهذه العملية إلى 279341 أي ما يمثل نسبة 81.74  من العدد الإجمالي، حسب الإحصائيات  الشاملة التي قدمتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتشير الإحصائيات الأخيرة إلى أن عدد الناجحين الجدد الذين ولجوا إلى الموقع قد بلغ 326992 في حدود الساعة الثانية زوالا أي ما يمثل 95.68 بالمائة من عددهم  الإجمالي  إذ يبلغ عدد المتحصلين على شهادة البكالوريا هذه السنة 341744  تلميذا. من جهة أخرى، تتابع الوزارة عمليات التسجيل الأولي بطريقة آنية على المستوى  الوطني بفضل نظام آلي ناجع، ويذكر أن رزنامة التسجيلات الجامعية لعام 2017-2018 بالنسبة للطلبة الجدد  تمتد من 1 إلى غاية 16 أوت حيث حددت فترة التسجيلات الأولية بين 1 و3  أوت في حين يتم تأكيد التسجيلات يومي 4 و5 من نفس الشهر، وتصادف هذه العملية تنظيم أبواب مفتوحة حول مؤسسات التعليم العالي في الفترة  الممتدة من 26 جويلية إلى 5 أوت المقبل. أما بخصوص معالجة بطاقات الرغبات فتتم بين 6 و11 أوت ليتم إعلان نتائج  التوجيهات الأولية يوم 11 أوت مساء، وتجدر الإشارة إلى أن مرحلة المسابقات  والمقابلات ستجرى يومي 12 و 13 أوت، وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد أعلنت في هذا الإطار عن أرضية  الكرتونية مخصصة لتغييرات التوجيه المسموح بها سيتم فتحها يومي 5 و 6 سبتمبر  لتتم معالجتها بين 7 و9 سبتمبر، أما التسجيلات الجامعية النهائية فتم تحديدها  بين 10 و14 سبتمبر المقبل، هذا وسيتمكن الطلبة الجدد هذه السنة من توجيه طلبات الإيواء ابتداء من 16  أوت المقبل  وهو تاريخ تحصلهم على توجيهاتهم، وبخصوص الدخول الجامعي للطلبة الجدد فسيكون يوم 17 سبتمبر 2017 في حين حدد  تاريخ 5 من نفس الشهر بالنسبة للطلبة القدامى. 

نبيل شعبان 

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