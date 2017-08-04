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بعد عمليتيّ بومرداس وتيزي وزو التي حُجز فيها مواد متفجرة

الجيش يكشف 12 هاتف نقال مجهز للتشفير في المدية

  04 أوت 2017 - 19:03   قرئ 7 مرة   0 تعليق   الوطني
الجيش يكشف 12 هاتف نقال مجهز للتشفير في المدية

أجهضت قوات الجيش الوطني الشعبي، مخططا إرهابيا خطيرا يقضي بالعودة لاستعمال التفجيرات في تنفيذ عمليات استعراضية عبر بعض ولايات الوسط، حيث كشفت مفارز للجيش بمخبأين للإرهاب في المدية 12 هاتف نقال معد للتفجير، كان الارهابيون ينون استعمالها لفك الحصار المفروض عنهم في جبال الأطلس التلي بإقليم الناحية العسكرية الأولى. 

مكنت عمليات التشميط والتتبع لبقايا الجماعات الارهابية في ولاية المدية بإقليم الناحية العسكرية الأولى من كشف مخبأين يحويان على 34 لغما ومواد متفجرة ومعدات تفجير وكمية من الذخيرة، وأوضحت نشرية لوزارة الدفاع الوطني أنه في إطار مكافحة الإرهاب، كشفت مفارز للجيش، أول أمس، بالمدية مخبأين للإرهابيين يحويان 34 لغما ومواد متفجرة ومعدات تفجير وكمية من الذخيرة و12 هاتف نقال مجهز للتفجير. جاءت هذه العملية بعد أيام من تحييد ثمانية إرهابيين بولاية تيبازة في عملية نوعية أُطيح خلالها بعناصر خطيرة، حسبما أفادت به مصادر أمنية، وتستمر مفرزة للجيش في تمشيط منطقة صفصافة بقوراية بذات الولاية، التي فُكك فيها قبل أيام قليلة فقط خلية تنتمي لما يسمى تنظيم «داعش» كانت تخطط لتنفيذ عمليات استعراضية واستهداف أماكن حساسة، علما أن جبال المنطقة التي تمتد من الأربعاء، البليدة، تيبازة والمدية خلال السنوات الماضية نشاط إرهابي محدود جدا حيث لم تسجل أية عملية باستثناء الحملة التي أطلقتها قوات الجيش بولاية عين الدفلى بعد اغتيال 11 جنديا في ثاني أيام عيد الفطر قبل حوالي سنتين، وأسفرت عن مقتل عدد من منفذي العملية، تضاف إليها عمليات متفرقة بين الفترة والأخرى وقع فيها بعض العناصر الإرهابية، مع تدمير عشرات مخابئ الإرهابيين وكشف ورشات صناعة الأسلحة. وتعد هذه العملية من بين أهم العمليات النوعية التي قامت بها قوات الجيش في منطقة الوسط، بعد أن تم قبل أشهر كشف 150 لترا من مادة حمض النتريك المستعمل في صناعة المتفجرات بمنطقة عزازقة بتيزي وزو و9 قناطير و90 كيلو غرام من المواد الكيمياوية الموجهة لصناعة المتفجرات أو اعداد السيارات المفخخة والأحزمة الناسفة، بشعبة العامر في بومرداس وكذا تيزي وزو، لتتمكن قوات الجيش الوطني الشعبي من احباط مخطط المجموعات الإرهابية من العودة إلى نشاط التفجيرات.  

زين الدين زديغة 

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