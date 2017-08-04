تخص الأمن والتصدي للجريمة المنظمة والجماعات الإرهابية

مجلس النواب الفرنسي يصادق على اتفاقية جزائرية-فرنسية للتعاون الثنائي

صادق مجلس النواب الفرنسي على اتفاقية جزائرية-فرنسية جديدة للتعاون القضائي في المجال الجنائي في انتظار موافقة مجلس الشيوخ الفرنسي عليها، حيث أشار تقرير لجنة الشؤون الخارجية لذات المجلس إلى أن العلاقات بين الجزائر وفرنسا تتميز منذ 2012 بحركية فريدة، وأكدت اللجنة أن الجزائر شريك أساسي لاسيما فيما يتعلق بحل الأزمة الليبية ومسألة الأمن في الساحل.

وقع مجلس النواب الفرنسي الأربعاء الماضي، على اتفاقية جزائرية-فرنسية جديدة للتعاون في المجال الجنائي، وتأتي مصادقة مجلس النواب الفرنسي على هذه الاتفاقية بعد توقيع كل من وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح ونظيره الفرنسي آنذاك جون جاك إيرفواس على نص التفاقية بباريس في 5 أكتوبر 2016 التي جاءت لتحل مكان اتفاق 28 أوت 1962 في شقه الخاص بالتعاون القضائي في المجال الجنائي. وأشار تقرير لجنة الشؤون الخارجية لمجلس النواب الفرنسي إلى أن العلاقات بين الجزائر وفرنسا تتميز منذ 2012 بحركية فريدة واصفا الاتفاقية الجديدة بالتقدم الحقيقي. أضافت اللجنة في تقريرها أن التعاون الثنائي في المجال الثقافي، العلمي والتقني يشهد هو الآخر تجديد كما أن العلاقات الاقتصادية والتجارية قد تطورت بسرعة منذ 1999، وأكد التقرير أن الجزائر شريك أساسي لاسيما فيما يتعلق بحل الأزمة الليبية ومسألة الأمن في الساحل. وأشار التقرير إلى أن النص الجديد يجسد كذلك الثقة في قدرة المؤسسات القضائية للبلدين على التعاون بسداد من أجل تسيير أحسن للقضاء، مبرزا أن التعاون القضائي الدولي مع الجزائر في المجال الجنائي من أكثف مجالات التعاون القائم مع البلدان ال 53 للقارة الإفريقية. وفي إطار العلاقات الثنائية في مجال التعاون القضائي تم توجيه 477 طلب تعاون إلى السلطات الجزائرية في حين لا تزال 123 من هذه الطلبات منها 86 تبليغات رسمية جارية منذ 2010، وتسعى هذه الاتفاقية كذلك إلى تعزيز قدرات البلدين المشتركة بهدف محاربة عمليات تبييض الأموال وخاصة فيما يتعلق بتبادل المعلومات البنكية، كما سيسمح هذا النص الجديد بسماع الشهود أو الخبراء وحتى الأطراف المدنية بواسطة المحادثة المرئية عن بعد. من جهة أخرى صادقت الجمعية الفرنسية على اتفاق جزائري فرنسي تم التوقيع عليه يوم 26 أكتوبر 2015 بباريس من قبل وزراء الخارجية السابقين للبلدين لوران فابيوس ورمطان لعمامرة وذلك في إطار أشغال الدورة الثالثة للجنة الاقتصادية المختلطة الجزائرية الفرنسية، ويرمي هذا الاتفاق إلى تشجيع تبادل الشباب الفرنسي والجزائري المنخرط في الحياة العملية. للإشارة فإن التوقيع على الاتفاقية يأتي في إطار مبتكر وحديث للتعاون في مجال الأمن والقضاء بين الجزائر وفرنسا بهدف التصدي للجريمة المنظمة والجماعات الإرهابية، حيث تسمح الاتفاقية أيضا بسماع الشهود عن بعد وتشارك الأدلة الجنائية وتبادل مستخرجات سجل السوابق العدلية إلكترونيا، كما تضع قواعد لحماية البيانات الشخصية طبقا للالتزامات الأوروبية لفرنسا. وتم التفاوض على هذه الاتفاقية في كنف احترام سيادة البلدين ومع أخذ خصوصيات الأنظمة القانونية والقضائية لكلاهما بعين الاعتبار، ومن شأنها تمكين البلدين من رفع التحديات التي تطرحها أشكال الجريمة الجديدة.

بوعلام حمدوش