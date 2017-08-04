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مجموعة شروط تفرض على المترشحين الالتزام بمواقف قيادة الحزب

ولد عباس يحاصر معارضيه ويمنعهم من الترشّح للمحليات

  04 أوت 2017 - 19:06   قرئ 6 مرة   0 تعليق   الوطني
ولد عباس يحاصر معارضيه ويمنعهم من الترشّح للمحليات

فرض الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، على المناضلين الراغبين في الترشّح للانتخابات البلدية والولائية، مجموعة من الشروط لتفادي الصدام الذي حصل في تشريعيات ماي المنصرم، لا سيما بعد جملة الانتقادات التي وجّهت إليه كأمين عام بسبب «سوء» اختيار المترشحين. 

 ألزم أمين عام الأفلان، الراغبين في الترشح للمحليات، المقررة شهر أكتوبر أو نوفمبر المقبل، بستة شروط تضمنتها استمارة طلب الترشح التي طرحها الحزب على موقعه الرسمي الخميس، حتى يتسنّى لهم ملئها بعد قبول الشروط التي جاءت فيها. وفرض المسؤول الأول على رأس الحزب العتيد، على الراغبين في الترشح، الالتزام بالخط السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني، الالتزام بالقانون الأساسي والنظام الداخلي، العمل على تمكين الحزب من نجاح قوائمه في الانتخابات المحلية، الالتزام بالمشاركة الفعالة وتقديم المقترحات بشأن تفعيل النشاط التنظيمي والسياسي والإعلامي للحزب خلال الانتخابات المحلية، الالتزام بتنفيذ توجيهات وتعليمات الحزب بشأن تحديد الموقف تجاه النصوص والبرامج التي تقدم أمام الهيئة المحلية التي ينتمي إليها المترشح وكذا التعهد بالالتزام باللوائح التنظيمية الداخلية والتعليمات الصادرة عن القيادة السياسية للحزب بانتهاج سلوك المناضل الشريف الملتزم والمنضبط. وجاءت تعليمة جمال ولد عباس، كإجراء احترازي منه، لمنع معارضيه من الترشح للانتخابات المحلية والولائية حتى لا يتمكّنوا من دخول المجالس المنتخبة ويكون صدى تحرّكاتهم لزعزعة استقراره في كرسي الأمانة العامة ذات صدى، لا سيما وأنّ هذه التحرّكات مازالت إلى غاية اليوم تهدّد ولد عباس، الذي يتولى الامانة العامة منذ 22 أكتوبر 2016، خلفا للمستقيل عمار سعداني. كما جاءت ردّا على انتقادات لاذعة وُجّهت لشخصه عقب الخسارة التي مني بها الحزب في الانتخابات التشريعية الماضية، والتي خسر بسببها 60 مقعدا في البرلمان مقابل توسع تمثيل الغريم التقليدي التجمع الوطني الديمقراطي وكذا صعود تشكيلات سياسية فتية إلى المجلس الشعبي الوطني. وكان آخر من انتقد طريقة انتقاء المترشحين، مستشار الأمين العام المكلف بالإعلام والوسائط الإلكترونية والموقع الرسمي للحزب، المستقيل موسى بن حمادي. الذي كتب في رسالة استقالته لولد عباس، أنّ أحد أبرز أسباب الاستقالة يعود إلى طريقة اختيار الترشيحات للتشريعيات، والتي لم تأخذ بعين الاعتبار القيم النضالية للأشخاص الذين تم اختيارهم، كما تحدّث عن عجز ولد عباس في الدفاع عن مناضلين مقابل تدخّل شخصية نافذة آنذاك وهي الوزير الأول السابق عبد المالك سلال، الذي منع بن حمادي من الترشح دون أن يسجل ولد عباس موقفا للدفاع عنه. 

حكيمة ذهبي  

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